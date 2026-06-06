La 14enne di Mercogliano è stata investita da una moto all'Autostazione di Avellino e trasferita d'urgenza al Santobono di Napoli.

Una serata tra amici si è trasformata in un dramma ad Avellino, dove una ragazza di appena 14 anni è stata investita da una moto durante alcune pericolose evoluzioni effettuate in un’area riservata ai bus. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Avellino, 14enne investita da una moto durante manovre acrobatiche: è grave

Una ragazza di Mercogliano, non ancora quattordicenne, è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri dopo essere stata investita da una motocicletta nell’area dell’Autostazione di Avellino. Come riportato da Il Mattino, l’incidente si è verificato intorno alle 22 in via Fariello, all’interno del terminal dei bus, una zona riservata al transito degli autobus.

Secondo le prime ricostruzioni de Il Mattino, il mezzo sarebbe stato condotto da un 25enne di Grottolella che pare stesse effettuando manovre acrobatiche su una sola ruota in un’area dove la circolazione delle moto non sarebbe consentita. Il violento impatto avrebbe scaraventato la giovane contro un’auto parcheggiata nelle vicinanze, provocandole un trauma cranico e numerose fratture in diverse parti del corpo.

I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno trasportato la studentessa in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno disposto il trasferimento urgente al Santobono di Napoli a causa della gravità del quadro clinico. Poco dopo l’una di notte, la ragazza è stata trasferita in eliambulanza decollata dal campo Coni di via Tagliamento con il supporto dei vigili del fuoco.

Come riportato da Repubblica, anche il motociclista avrebbe riportato ferite, giudicate però non gravi.

Avellino, 14enne investita da una moto durante manovre acrobatiche: acquisiti filmati e testimonianze

La Polizia sta lavorando per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’investimento e hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. L’area dell’Autostazione è infatti un punto di ritrovo molto frequentato da giovani, grazie alla presenza di bar, fast food e altri locali.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Mercogliano, dove familiari, amici e cittadini seguono con apprensione l’evolversi delle condizioni della ragazza. Nelle ore successive all’incidente, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha raggiunto i parenti della giovane presso l’ospedale napoletano per esprimere vicinanza e sostegno. Il primo cittadino ha evidenziato la particolare gravità dell’accaduto, sottolineando come il sinistro sia avvenuto in un luogo abitualmente frequentato da numerosi ragazzi e in un contesto che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato caratterizzato da evidenti violazioni delle norme sulla circolazione stradale. “Le modalità dell’incidente sono gravissime perché è avvenuto poi in un luogo dove stazionano solitamente migliaia di ragazzi ogni sera, e dove non si può circolare, quindi in violazione del codice della strada. Noi ci auguriamo che aldilà delle pene severe da attuare nei confronti del responsabile del sinistro, possiamo riabbracciare al più presto la cara Sabrina”, viene riportato da Repubblica.