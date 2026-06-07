Bernadette Chirac muore a 93 anni: la vita straordinaria della First Lady

Bernadette Chirac, figura amata e rispettata in Francia, si è spenta all'età di 93 anni. Un viaggio nella sua vita, tra politica, impegno sociale e un legame indissolubile con il marito Jacques.

La Francia dice addio a una delle sue figure più iconiche. Bernadette Chirac, vedova dell’ex presidente Jacques Chirac, si è spenta serenamente all’età di 93 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia. La notizia è stata resa pubblica sabato dalla figlia Claude Chirac.

Nata Bernadette Chodron de Courcel, Madame Chirac ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del paese, non solo come First Lady, ma anche come figura politica a pieno titolo.

La sua vita è stata un misto di dedizione alla famiglia, impegno politico e passione per le cause sociali.

Una carriera politica unica

Bernadette Chirac è stata l’unica First Lady francese ad aver ricoperto una carica politica in proprio. Dal 1979 al 2015, è stata consigliera generale del dipartimento della Corrèze, eletta ininterrottamente per 36 anni.

Questo ruolo le ha permesso di lavorare a stretto contatto con la comunità locale, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei cittadini.

La sua carriera politica non si è limitata alla Corrèze. Nel 2026, le è stato conferito il grado di Ufficiale della Legione d’Onoreil massimo riconoscimento francese, per il suo impegno nella campagna Pièces Jaunes (Monete Gialle), dedicata al miglioramento delle condizioni ospedaliere per i giovani pazienti.

Una vita all’ombra e oltre

Prima di diventare una figura pubblica a sé stante, Bernadette Chirac ha vissuto a lungo all’ombra del marito, Jacques Chirac, che ha ricoperto diverse cariche ministeriali e ha guidato il paese come Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007. Tuttavia, la sua personalità forte e il suo carattere deciso le hanno permesso di emergere, realizzando se stessa attraverso il destino del marito.

Come ricorda il giornalista Erwan L’Eléouet, autore del libro Bernadette Chirac, les secrets d’une conquêtela sua vita è stata un percorso di conquista e realizzazione personale. Nonostante la sua fede cattolica, che la portava a ripetere spesso il detto biblico Nessuno sa il giorno né l’oraBernadette Chirac ha sempre avuto un forte senso di controllo sulla sua esistenza, a volte desiderando di morire prima.

L’ultima regina di Francia

Il filosofo cattolico Jean Guitton, amico di Bernadette Chirac, la considerava l’ultima regina di Francia. La sua presenza imponente, caratterizzata da un’aria leggermente altezzosa e da un portamento regale, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Anche nei momenti di cattivo umore, la sua fronte alta e sporgente, il naso aquilino e la bocca sottile le conferivano un’aura di autorità che pochi osavano sfidare.

La morte del marito Jacques Chirac, il 26 settembre 2019, ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Nonostante il desiderio di scegliere il momento della sua scomparsa, la sua esistenza è stata profondamente influenzata dal legame indissolubile con l’uomo che ha condiviso per decenni. La sua morte, quasi sette anni dopo quella del marito, chiude un capitolo importante nella storia della Francia.