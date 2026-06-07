Rai 1 replica il concerto tributo a Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti

Rai 1 trasmette in replica Pino è - Il viaggio del musicante, il concerto tributo a Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti. Scopri i momenti più emozionanti e gli ospiti speciali.

Il concerto tributo a Pino DanielePino è – Il viaggio del musicantetorna in televisione su Rai 1. L’evento, registrato lo scorso 18 settembre 2026 in Piazza del Plebiscito a Napolicelebra i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del grande artista.

La serata, condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoiaha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno omaggiato Pino Daniele con esibizioni indimenticabili.

Tra i momenti più commoventi, le performance di Fiorella Mannoia e Elodieche hanno regalato al pubblico emozioni intense.

Fiorella Mannoia e il duetto con Pino Daniele

Fiorella Mannoia ha guidato la serata con eleganza e sensibilità, alternando momenti di conduzione a esibizioni musicali. Uno dei momenti più toccanti è stato il duetto con un filmato di Pino Daniele, in cui la cantante ha interpretato Senza ‘e te.

La performance ha suscitato un’ovazione del pubblico, con Fiorella che, commossa, ha lasciato la conduzione a Carlo Conti per qualche istante.

Prima dell’esibizione, è stato proiettato un filmato che ritraeva Fiorella e Pino Daniele insieme, con l’artista che raccontava della loro amicizia. La cantante ha dedicato queste parole al compianto amico: “Pino, senza te siamo niente”.

Un momento di grande intensità emotiva che ha coinvolto tutti i presenti.

Elodie e la performance inedita

Elodie ha regalato una performance intensa e inedita, cantando Qualcosa arriverà in collegamento dal Museo della Pace di Piazza Municipiodove è custodita una sezione dedicata a Pino Daniele. La cantante, in abito nero e con gli occhi socchiusi, ha offerto un momento di grande suggestione, mostrando una parte più intima e riflessiva del suo talento.

La performance di Elodie ha colpito il pubblico per la sua delicatezza e profondità, confermando la sua capacità di emozionare con interpretazioni autentiche. Dopo il suo sodalizio con Gigi D’Alessioquesto omaggio a Pino Daniele ha ulteriormente consolidato il suo legame con la città di Napoli.

Gli ospiti e le esibizioni della serata

La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama nazionale, tra cui ElisaGiorgiaEmmaMahmoodThe KolorsFrancesco De GregoriDiodatoIramaNoemiRafRonRocco HuntClementinoAlex BrittiEnzo AvitabileGigi De RienzoErnesto VitoloRosario JermanoTony Esposito e Tullio De Piscopo.

Tra le esibizioni più apprezzate, Yes I Know, My Way cantata da Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi e Emma, Vento di Passione interpretata da Giorgia e Emma, Resta cu me da Ron e Fiorella Mannoia, O scarrafone con Rocco Hunt e Clementino, Quanno chiove da The Kolors e Mannoia, Che Dio ti benedica da Salmo, Napule è da Geolier, Terra mia da Mahmood, A me me piace o blues da The Kolors, Sara da Irama, Dubbi non ho da Noemi, e il medley di Serena Brancale con AlleriaSicily e Chi tene ‘o mare.

Sul palco anche Alessandro Sianiche, come tutti gli artisti della serata, non ha percepito alcun compenso. Lo show è stato realizzato con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival.

Dove vedere il concerto

Il concerto tributo Pino è – Il viaggio del musicante è stato trasmesso in diretta su Rai 1 il 6 giugno 2026 alle ore 21,30 e sarà disponibile in streaming su . Un’occasione imperdibile per riscoprire il talento di Pino Daniele e omaggiare la sua eredità musicale.