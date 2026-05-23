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Vincitori di Cannes 2026 e le scelte della giuria guidata da Park Chan-wook

Vincitori di Cannes 2026 e le scelte della giuria guidata da Park Chan-wook

Un resoconto delle riunioni in giuria, delle motivazioni dietro la Palma d'oro a Fjord di Cristian Mungiu e degli altri riconoscimenti annunciati il 23 maggio 2026

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Il 23 maggio 2026 il Festival di Cannes ha chiuso la sua edizione con una consegna di premi che ha messo in luce un predominio del cinema d’autore e una presenza marcata di opere europee e orientali. In un’annata in cui non erano presenti film italiani in concorso, la giuria presieduta da Park Chan-wook ha lavorato con intensità per definire i riconoscimenti principali, arrivando a decisioni rapide ma ponderate.

Le dinamiche interne al gruppo hanno avuto un ruolo significativo nella definizione dei verdetti: riunioni continue, discussioni anche sui film fuori concorso e momenti di voto collettivo hanno permesso una sintesi che, secondo il presidente, è stata favorita da opinioni spesso simili tra i giurati. Tra i premi più attesi spicca la Palma d’oro, consegnata a un regista già noto alla Croisette.

La giuria e il processo decisionale

La modalità di lavoro della giuria è stata caratterizzata da incontri frequenti nella villa dedicata ai giurati, dove sono state discusse non solo le pellicole ufficiali ma anche titoli esterni al concorso. In un gesto simbolico, i membri hanno riconsegnato i telefoni alla mattina della cerimonia, consentendo confronti prolungati faccia a faccia per valutare le scelte.

Il presidente Park Chan-wook ha sottolineato come la rapidità del verdetto non derivasse dall’impazienza di riavere i dispositivi, ma dalla sostanziale concordanza nelle opinioni dei giurati.

Le parole di Park Chan-wook

Durante la conferenza stampa finale, il regista sudcoreano ha spiegato che le decisioni sono nate da dibattiti approfonditi e da votazioni ripetute, esito di una riflessione collettiva sul valore artistico delle opere. Questo approccio ha favorito una scelta condivisa per premi chiave come la Palma d’oro e ha dato coerenza ai riconoscimenti assegnati nelle diverse categorie.

I premi principali e i film premiati

La Palma d’oro è stata assegnata a Fjord di Cristian Mungiu, film girato per la prima volta dal regista rumeno al di fuori del suo paese e interpretato da Renate Reinsve e Sebastian Stan. Si tratta della seconda Palma d’oro per Mungiu, dopo il trionfo del 2007 con “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni”; Fjord esplora tensioni sociali e contraddizioni di una comunità che si dichiara tollerante ma agisce diversamente quando emergono sospetti su comportamenti dei nuovi arrivati.

Attori, regia e sceneggiatura

Il premio come miglior attore è andato a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per “Coward” di Lukas Dhont, mentre la miglior attrice è stata un ex aequo per Virginie Efira e Tao Okamoto per “All of a Sudden” di Ryusuke Hamaguchi, film che racconta relazioni e fragilità umane in contesti intimi e dolorosi. Per la regia la giuria ha premiato ex aequo Javier Calvo e Javier Ambrossi per “La bola negra” e Paweł Pawlikowski per “Fatherland”, mentre la miglior sceneggiatura è stata attribuita a Emmanuel Marre per “Un uomo del suo tempo”.

Altri riconoscimenti e momenti della serata

Tra gli altri premi, il Grand Prix è andato a “Minotaur” di Andrei Zvyagintsev, opera che raccoglie un forte impatto politico e sociale, mentre il premio della giuria è stato assegnato a “The Dreamed Adventure” di Valeska Grisebach, apprezzata per il suo linguaggio vicino a un neorealismo contemporaneo. La cerimonia ha riservato anche una Palma onoraria a Barbra Streisand, impossibilitata a partecipare per motivi di salute ma presente con un messaggio video consegnato al pubblico da Isabelle Huppert.

La rilevanza culturale della rassegna

Questa edizione di Cannes è stata letta come un ritorno a opere di forte impronta autoriale, meno orientate a logiche hollywoodiane e più concentrate su esperienze narrative e riflessioni sociali. La mancanza di titoli italiani in concorso non ha diminuito l’attenzione internazionale rivolta alla Croisette, dove si sono imposte storie europee e asiatiche, confermando il ruolo del festival come vetrina del cinema d’autore globale.