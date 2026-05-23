Primo caldo intenso di maggio: anticiclone e picchi fino a 35°C in alcune aree

Negli ultimi giorni l’Italia ha visto una progressiva affermazione di un anticiclone sub-tropicale che sta spingendo aria calda dal Nord Africa verso la penisola. Il risultato è un aumento termico significativo, con condizioni che ricordano giornate tipiche di luglio: giornate soleggiate, caldo secco nelle ore centrali e una percezione di afa in crescita dove l’umidità resta presente.

Questa dinamica, più marcata rispetto alle medie di stagione, viene descritta dai principali modelli meteorologici come una vera e propria fiammata africana, un’affermazione anticiclonica sostenuta che durerà diversi giorni.

Il quadro operativo è stato confermato da vari istituti meteorologici: la rimonta dell’alta pressione era attesa a partire dal 20 maggio e si è consolidata durante la settimana, producendo i primi valori di 30°C già tra giovedì e il weekend.

Le aree più esposte a questa ondata sono la Pianura Padana e le vallate interne della Toscana, dove i termometri potrebbero raggiungere punte prossime ai 35°C. Allo stesso tempo, permangono situazioni di instabilità residuale sui rilievi, con possibili temporali di calore nel pomeriggio.

Cosa sta generando il caldo e che caratteristiche ha

L’elemento chiave è l’afflusso di masse d’aria subtropicali che provoca una subsidenza in quota, cioè il progressivo abbassamento e riscaldamento degli strati atmosferici superiori.

Questo processo riduce l’umidità disponibile per sviluppare nubi profonde, favorendo un soleggiamento diffuso e la rapida salita delle temperature al suolo. In pratica, luoghi che nei giorni precedenti erano sotto media termica registrano ora un aumento marcato: per molti il salto percepito equivale a un cambio di stagione in poche giornate. L’effetto è più evidente nelle conche interne e nelle pianure interne, dove la ventilazione non riesce a smorzare il riscaldamento.

Le aree più interessate

La Pianura Padana è attesa tra le zone con i maggiori picchi: combinazione di aria stabile, soleggiamento prolungato e assenza di correnti rinfrescanti può spingere i termometri verso i 35°C in alcuni casi. Analogamente, le valli interne della Toscana e alcune aree interne della Sardegna possono raggiungere valori elevati, con margini locali di 31-32°C. Le coste più ventilate e i settori ionici potrebbero rimanere più contenuti, beneficiando di brezze che limitano l’accumulo di calore.

Evoluzione prevista nei prossimi giorni

Secondo i modelli, la fase calda dovrebbe protrarsi per alcuni giorni: la rimonta anticiclonica si è affermata dal 20 maggio e ha portato i primi 30°C tra la fine della settimana e il weekend del 23-24 maggio. Tuttavia, gli scenari a medio termine mostrano segnali di possibile indebolimento dell’alta pressione verso la fine del mese. Il cambiamento più evidente è previsto attorno al 28-29 maggio, quando correnti più fresche da Est potrebbero iniziare a erodere l’anticiclone, favorendo una flessione termica e l’arrivo di rovesci o temporali sparsi.

Probabilità e incertezza dei modelli

È importante sottolineare che si tratta di una tendenza a più giorni: i modelli meteorologici individuano una possibile discesa di aria più fresca ai margini dell’anticiclone, ma la tempistica e l’estensione restano soggette a variazioni. Per questo motivo gli esperti raccomandano prudenza nelle previsioni locali: mentre il quadro nazionale tende verso un’attenuazione della calura dopo il 28-29 maggio, non si esclude che alcuni settori possano restare più caldi o, al contrario, che temporali localizzati compaiano già prima su rilievi e vallate interessate dal riscaldamento diurno.

Impatto pratico e consigli per i giorni caldi

L’aumento delle temperature avrà effetti concreti su mobilità, lavoro all’aperto e attività quotidiane. Per chi opera all’aperto è utile programmare le attività nelle ore più fresche del mattino o del tardo pomeriggio, idratarsi frequentemente e ridurre sforzi intensi nelle ore centrali. In città, l’accumulo di calore nelle aree urbane può aumentare la percezione di afa; per questo il consiglio è cercare zone ventilate e limitare esposizioni prolungate al sole. In montagna e sui rilievi, invece, resta il rischio di temporali di calore nelle ore pomeridiane: prevedere percorsi di rientro rapidi e verificare le allerte locali prima di partire.

Consigli operativi

Per chi viaggia o deve spostarsi: monitorare le previsioni locali e considerare possibili rovesci pomeridiani soprattutto su Appennino e Alpi orientali. Per campeggi, cantieri e manifestazioni all’aperto: valutare orari, misure di protezione dal sole e piani alternativi in caso di temporali improvvisi. Infine, per il pubblico generale, seguire aggiornamenti meteo ufficiali e non sottovalutare la rapidità con cui può cambiare la situazione nelle fasi di transizione tra alta pressione e ingressi più freschi.