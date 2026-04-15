Maltempo centro-sud: allerta gialla per temporali, grandinate e vento

Una circolazione depressionaria in quota determina l'innesco di temporali intensi e temporanee grandinate: per mercoledì 15 aprile è stata disposta l'allerta gialla in otto regioni del Centro-Sud

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che porta a una allerta gialla per diversi territori. Nella comunicazione si sottolinea come una circolazione depressionaria presente negli strati superiori dell’atmosfera favorisca l’attivazione di temporali e fenomeni di forte intensità, con particolare attenzione alla Sicilia. Il bollettino, concordato con le amministrazioni regionali interessate, individua un quadro di rischi legati a piogge localmente intense, raffiche di vento e possibili grandinate.

La valutazione è riferita specificamente alla giornata di mercoledì 15 aprile, con effetti che si sono iniziati a osservare già dal pomeriggio di martedì 14 aprile nelle aree più esposte. L’avviso segnala la probabilità di fenomeni concentrati a carattere di rovescio o temporale, eventi che possono risultare intermittenti ma anche violenti nell’arco di brevi periodi, aumentando così il potenziale di danni a persone, coltivazioni e infrastrutture leggere.

La dinamica in atto e come si forma

Alla base dell’instabilità meteorologica c’è una circolazione depressionaria ben strutturata in quota, attualmente collegata a una saccatura che interessa l’area tunisina e si estende verso il Mediterraneo centrale. Questo tipo di configurazione favorisce il sollevamento dell’aria calda e umida, promuovendo lo sviluppo di celle convettive temporalesche. Tali celle possono generare rovesci intensi alternati a pause, con attività elettrica e scrosci di pioggia concentrati in porzioni ristrette del territorio.

Caratteristiche dei fenomeni

I temporali previsti sono associati a raffiche di vento anche forti e a fenomeni di grandine localizzata. È importante notare che i rovesci d’intensità elevata possono portare a rapide variazioni del livello dei corsi d’acqua minori e temporanee criticità idrauliche. L’attività elettrica collegata alle celle convettive aumenta il rischio di interruzioni locali ai servizi e di danni a strutture esposte. Per questi motivi le autorità hanno valutato la necessità di una fase di attenzione di colore giallo.

Regioni coinvolte e scenari locali

L’allerta gialla è stata disposta per otto regioni: Abruzzo, Molise e parti di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Le aree interessate non corrispondono necessariamente all’intero territorio regionale: si tratta di settori specifici dove la disposizione dei sistemi convettivi e le condizioni locali incrementano il rischio. In genere sono più esposti i settori costieri e quelli appenninici, dove il contrasto termico e umido è maggiore.

Focus sulla Sicilia

Per la Sicilia l’avviso segnala precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con maggiore probabilità sul settore centro-occidentale. Qui si attende una congiunzione di elementi favorevoli allo sviluppo di temporali anche intensi, accompagnati da grandinate locali e forti raffiche. Le condizioni potranno alternare rapidissimi peggioramenti a brevi miglioramenti, rendendo imprevedibile la localizzazione esatta degli eventi più severi.

Rischi pratici e consigli per la popolazione

Di fronte a temporali intensi e raffiche di vento, è consigliabile limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione a elementi che possono essere proiettati dal vento (pannelli, rami, insegne). Nei centri urbani, si raccomanda di evitare sottopassi soggetti a allagamento e di non sostare sotto alberature o strutture instabili. In caso di grandine, proteggere veicoli e coltivazioni sensibili può ridurre danni economici immediati.

Le autorità locali e la Protezione Civile continueranno a monitorare l’evoluzione meteorologica e a emettere aggiornamenti se necessario. Per informazioni puntuali è opportuno consultare i bollettini ufficiali regionali e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza; in situazioni di pericolo concreto contattare i numeri di emergenza locali restando in aree protette fino al cessare del fenomeno.