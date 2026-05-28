Tregua dal caldo anomalo con temporali brevi e sole per il ponte del 2 giugno

Il caldo anomalo cede il passo a rovesci e temporali sparsi, ma il sole tornerà in tempo per il ponte del 2 giugno; ecco le aree più coinvolte e perché il cambiamento sarà limitato nel tempo

L’Italia sperimenta una pausa momentanea nella lunga ondata di caldo: dopo giorni di temperature fuori media e notti tropicali, arrivano prime precipitazioni e un progressivo abbassamento delle termiche. Questo cambio è legato a una maggiore presenza di aria più fresca in quota che si insinua ai margini della cupola calda. Non si tratta di un arretramento definitivo dell’anticiclone subtropicale, ma di una fase di instabilità localizzata che produrrà rovesci e temporali specialmente su zone alpine, appenniniche e qualche area del Centro-Sud.

Cosa avverrà nell’immediato

Nel brevissimo periodo sono attesi acquazzoni e temporali sparsi che spezzano la continuità della fiammata estiva. I fenomeni si concentreranno sulle ore pomeridiane e serali, quando il contrasto tra la massa calda al suolo e l’infiltrazione di aria più fresca in quota favorirà lo sviluppo convettivo. Le precipitazioni saranno spesso localizzate e di breve durata, ma associate a intensità variabile: non è da escludere qualche colpo di vento o rovescio più organizzato, in particolare nei settori pedemontani e nelle dorsali appenniniche.

Dove si verificheranno i temporali prima

Le prime celle temporalesche partiranno dal Nord-Est e si estenderanno gradualmente alle regioni alpine e alla dorsale appenninica, raggiungendo infine parti della Sicilia. In molte città della Pianura Padana e nelle zone interne dove i termometri avevano toccato valori superiori ai 35 °C, il contrasto termico renderà più probabile lo scoppio di rovesci intensi ma localizzati.

La probabilità di fenomeni a Roma aumenta nelle ore serali, mentre il Meridione vedrà residui di instabilità soprattutto nelle aree interne, senza però parlare di una situazione diffusa e persistente.

Temperature, umidità e conseguenze pratiche

L’episodio temporalesco determinerà un graduale ma limitato calo delle temperature: le massime scenderanno rispetto ai picchi recenti, pur rimanendo spesso sopra la media stagionale in molte regioni. Le notti tropicali, ovvero quelle con minime superiori ai 20 °C, potrebbero attenuarsi temporaneamente dove i rovesci saranno più frequenti. Tuttavia l’anomalia termica che ha caratterizzato la fase precedente rimarrà percepibile, e l’umidità relativa tenderà a restare alta nelle ore più calde, mantenendo una sensazione di disagio in molte città fino al rientro più deciso di correnti fresche dopo il ponte.

Impatto sulle attività quotidiane

Per il pubblico e per chi lavora all’aperto la raccomandazione è di monitorare gli aggiornamenti locali: i temporali pomeridiani possono interrompere eventi all’aperto, spostare programmi agricoli e creare disagi al traffico per improvvise precipitazioni. Le autorità locali potrebbero segnalare criticità puntuali in caso di rovesci intensi, mentre per la balneazione e il turismo balneare il fine settimana dovrebbe ripristinare condizioni più soleggiate, limitando l’impatto alla sola parentesi temporalesca.

Il ponte del 2 giugno e il contesto europeo

Nonostante la breve parentesi di maltempo, le previsioni indicano un ritorno del sole in tempo per il ponte del 2 giugno, con temperature comunque sopra la media in molte zone. Soltanto dopo questa fase, dall’inizio di giugno, sono attese correnti più fresche e instabili che potrebbero ridisegnare il quadro meteorologico su scala più ampia. È utile osservare che l’ondata di caldo non ha riguardato solo l’Italia: vaste aree dell’Europa occidentale hanno registrato valori eccezionali, con record anche nel Regno Unito, a testimonianza di una dinamica atmosferica che sta influenzando tutto il continente.