Un cambiamento climatico significativo

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un cambiamento climatico notevole, con l’arrivo di un’onda di calore che promette di portare sole e temperature elevate su tutta la penisola. Secondo le previsioni meteorologiche, le temperature potrebbero aumentare fino a 10°C rispetto ai valori attuali, con massime che toccheranno i 33°C al Nord e punte di 36°C in Sardegna entro la fine della settimana.

Questo cambiamento è attribuito a un anticiclone che si sta espandendo dalla Spagna verso l’Italia, portando con sé condizioni meteorologiche stabili e calde.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il meteorologo Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it ha confermato che la perturbazione che ha causato forti temporali nelle ultime 24 ore si sta allontanando verso i Balcani. Con l’alta pressione che si stabilizza sul paese, ci si aspetta un aumento progressivo delle temperature, con un picco previsto tra il 1 e il 2 giugno. Inoltre, si prevede un’ulteriore intensificazione del caldo fino al 7-8 giugno, con valori che potrebbero superare la media stagionale di 10-12°C.

Dettagli sulle temperature attese

Oggi, le temperature al Centro-Nord raggiungeranno picchi di 28°C, mentre in Sicilia e Sardegna si toccheranno i 30-31°C. Domani, 29 maggio, Roma potrebbe vedere il termometro salire fino a 30°C, con valori simili in Pianura Padana e Aosta. Venerdì, il caldo continuerà a intensificarsi, con picchi oltre i 29°C in Pianura Padana e fino a 30°C a Firenze. Il weekend porterà un caldo intenso, con temperature comprese tra i 32-33°C da Nord a Sud, accompagnato da un’afa opprimente, soprattutto in Emilia Romagna e nei fondovalle alpini.

Previsioni dettagliate per il fine settimana

Mercoledì 28 maggio, il Nord sarà caratterizzato da un clima soleggiato e caldo in aumento, con possibili rovesci nel Triveneto in tarda serata. Al Centro, il sole prevarrà, mentre al Sud ci saranno nubi e piovaschi sull’alta Calabria. Giovedì 29, il bel tempo continuerà al Nord, con piovaschi sulle coste adriatiche al mattino. Venerdì 30, il caldo estivo si farà sentire in tutto il paese, con bel tempo al Sud. La tendenza per il fine settimana prevede un clima sereno e sempre più caldo, con qualche temporale previsto su Alpi e Prealpi domenica e lunedì.