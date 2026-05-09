Crosetto: "Non penso che alpini molestino, magari c'è qualche stupido"

Genova, 9 mag. (askanews) – “Non penso che gli alpini molestino, penso che gli alpini siano qui per festeggiare, per essere quello che sono. Poi magari c’è qualche stupido, se c’è qualche stupido è giusto che venga ripreso, i primi a riprenderlo saranno gli alpini, non c’è bisogno di qualcuno che si erga a giudice di uomini che hanno dimostrato di essere sempre e in ogni momento al servizio degli altri”: lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto alla cerimonia di saluto per la nave scuola Amerigo Vespucci che lascia il porto Antico di Genova per la Campagna Nord America 2026.”Abbiamo ricordato l’altro giorno i 50 anni dal terremoto del Friuli, i primi ad arrivare furono gli alpini dell’Associazione nazionale e abbiamo da poco finito le Olimpiadi, chiedete del contributo che hanno dato perché tutto funzionasse bene”, ha aggiunto.