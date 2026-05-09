Terribile incidente stradale questa mattina, 9 maggio 2026, intorno alle ore 6.30 nel Veneziano, dove un minivan, con a bordo 9 persone si è ribaltato ed è finito in un canale. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco. La situazione.

Minivan con a bordo nove persone si ribalta e finisce in un canale

Intorno alle ore 6.30 di questa mattina, sabato 9 maggio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia.

Un minivan, con a bordo 9 persone (tutti lavoratori stranieri), si è ribaltato finendo la sua corsa in un canale. Un testimone diretto ha subito chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto assieme ai vigli del fuoco e alle autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente.

Minivan si ribalta e finisce in un canale: ci sono morti e feriti

Come visto questa mattina all’alba si è verificato un terribile incidente stradale nel Veneziano dove un minivan, con a bordo 9 lavoratori stranieri, si è ribaltato, per cause ancora da accertare, finendo in un canale. Sei persone sono riuscite a uscire dal furgoncino da sole prima dell’arrivo dei soccorsi, tre invece sono rimaste incastrate nel mezzo e per loro non c’è stato nulla da fare se non constarne il decesso.