Ronco all'Adige: uscita di strada fatale per un uomo

Ronco all'Adige: uscita di strada fatale per un uomo

Le strade si tingono nuovamente di nero, altro incidente stradale nel basso veronese, all’alba di oggi 20 dicembre, purtroppo lo schianto è stato fatale ad un uomo che ha perso la vita.

Auto finita nel canale

L’automobile guidata da un 59enne di origine straniera, residente in un comune vicino al luogo dell’incidente, la provinciale 19 tra Ronco all’Adige e Albaredo, è finita in un canale.

L’impatto violentissimo dell’auto con il terreno ha fatto sì che per l’uomo non ci fosse più nulla da fare.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dell’uomo alla guida e grazie all’aiuto degli uomini del 118 si è tentato di rianimarlo purtroppo inefficacemente.

Polizia al lavoro

Le forze di Polizia di Legnago si occuperanno di chiarire la dinamica esatta dello schianto. Al momento non è facile stabilire se sia uscito di strada per la forte velocità o per un malore.

Mentre il comando di Polizia di Ronco all’Adige si è occupato di gestire la viabilità in quel tratto di strada durante le manovre di soccorso.

I Vigili del Fuoco hanno invece provveduto a rimuovere il mezzo danneggiato dall’impatto dalla strada, garantendo il naturale flusso stradale.

E’ probabile che nelle prossime ora sarà possibile stabilire con esattezza che cosa sia successo.