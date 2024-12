In un cantiere di via Casilina Sud, a Cassino, è stato trovato morto un uomo, Alessio M. di 32 anni: secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto da un’altezza di cinque metri. Sull’episodio indaga la polizia.

Cassino, musicista trovato morto in un cantiere: indaga la polizia

La polizia sta indagando per capire cosa ci facesse il 32enne nell’area del cantiere. L’uomo è stato trovato morto da alcuni addetti al cantiere che hanno dichiarato: “Non lavorava con noi, non lo abbiamo mai visto prima“. Sul posto sono subito giunti i mezzi del 118, con il personale sanitario di Cassino, e gli agenti del Commissariato cittadino diretto dal vicequestore Flavio Genovesi. L’altezza non eccessiva dalla quale il 32enne è caduto (cinque metri) escluderebbe, per il momento, il suicidio.

Musicista trovato morto in un cantiere, chi era l’uomo

Alessio M. era un bassista e suonava in una band locale. Il 32enne era figlio di una organista di San Pietro Infine, mentre il padre è originario di San Vittore del Lazio. Dopo un primo esame esterno della salma, non appaiono ferite né da taglio e né da sparo, ma solo conseguenti alla caduta.

