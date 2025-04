Operazione contro lo sfruttamento sessuale dei minori online in Italia

Un’operazione su scala nazionale

La Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione a livello nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla procura di Napoli. Questa iniziativa ha portato all’arresto di quattro persone e all’indagine di altre quindici, tutte accusate di detenzione di ingente materiale pedopornografico. L’operazione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei minori nel mondo digitale, dove il crimine informatico sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti.

Dettagli sugli arresti e le indagini

Tra gli arrestati figurano un disoccupato di 27 anni originario di Foggia, un informatico di 49 anni di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e un massaggiatore di 36 anni di Pesaro Urbino. Le indagini hanno rivelato un quadro complesso, con indagati di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tra cui operai, impiegati, professionisti e un avvocato. Questo ampio raggio di coinvolgimento evidenzia come il fenomeno non riguardi solo una ristretta cerchia di individui, ma possa interessare diverse categorie sociali e professionali.

Sequestri e materiali rinvenuti

Durante l’operazione, sono stati sequestrati numerosi wallet di criptovalute e dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Questo aspetto è particolarmente significativo, poiché dimostra come i criminali stiano utilizzando tecnologie avanzate per perpetuare i loro crimini, rendendo più difficile la loro individuazione e cattura. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di unire le forze tra le varie agenzie e istituzioni per combattere efficacemente questo tipo di crimine, che minaccia la sicurezza e il benessere dei minori.