Servizi postali russi riprendono con la Corea del Nord dopo sei anni

Dopo una pausa di sei anni, la Russia ha riavviato i servizi postali con la Corea del Nord, offrendo nuove opportunità per la popolazione.

Dopo una lunga interruzione di sei anni dovuta alla pandemia di Covid-19, la Russia ha ripreso i servizi postali con la Corea del Nord. Questa ripresa rappresenta un passo significativo per entrambe le nazioni, riaprendo canali di comunicazione e scambio che erano stati interrotti per un periodo prolungato.

La ripresa dei servizi postali è stata annunciata martedì, segnando un momento cruciale nelle relazioni tra i due paesi.

Questo sviluppo non solo facilita la comunicazione tra i cittadini, ma apre anche nuove opportunità per il commercio e lo scambio culturale.

La ripresa delle consegne postali

La Russia Post ha riavviato le consegne di pacchi alla Corea del Nord a e ha recentemente esteso il servizio a lettere, cartoline, materiali stampati e materiali speciali per non vedenti.

Questo ampliamento dei servizi postali è un segnale positivo per coloro che desiderano comunicare con amici e familiari in Corea del Nord.

I pacchi con un peso fino a 20 chilogrammi (44 libbre) arriveranno ai destinatari in Corea del Nord entro 15 giorni. Il processo di consegna prevede il trasporto aereo dei pacchi a Vladivostok, nella Russia orientale, seguito da un trasporto terrestre a Pyongyang da parte di una compagnia aerea partner nordcoreana.

I beni più inviati

L’anno scorso, la Russia Post ha riferito che i cittadini russi inviano frequentemente abbigliamento, calzature, documenti, libri e generi alimentari non deperibili come tè, caffè, cereali, frutta secca, noci e prodotti in scatola alla Corea del Nord. Questi articoli non solo soddisfano le esigenze quotidiane, ma contribuiscono anche a rafforzare i legami tra le comunità dei due paesi.

L’importanza strategica della Corea del Nord

Mikhail Volkov, CEO di Russia Post, ha descritto la Corea del Nord come un “importante partner strategico”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza delle relazioni tra i due paesi e il potenziale per future collaborazioni. La ripresa dei servizi postali è solo un esempio di come la Russia e la Corea del Nord stanno lavorando per rafforzare i loro legami.

La ripresa dei servizi postali con la Corea del Nord avviene in un momento in cui la Russia ha anche ripreso le consegne di posta e pacchi negli Stati Uniti, dopo una sospensione seguita all’invasione su larga scala dell’Ucraina. Questo indica un ritorno graduale alla normalità nelle relazioni internazionali della Russia.