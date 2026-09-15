L'offensiva di Intesa Sanpaolo su Mps: analisi delle dinamiche competitive

Intesa Sanpaolo avanza verso l'acquisizione di Mps con un'offerta da 30,6 miliardi. Scopri come il tempo e le strategie competitive stanno plasmando il futuro del settore bancario.

L’operazione di acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena da parte di Intesa Sanpaolo sta catalizzando l’attenzione del mercato finanziario italiano. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per valutare gli effetti concorrenziali di questa mossa strategica, che potrebbe ridefinire il panorama bancario nazionale.

L’offerta pubblica di acquisto e scambio, lanciata l’8 giugno prevede un investimento di 30,6 miliardi e rappresenta un passo cruciale per Intesa Sanpaolo.

L’assemblea degli azionisti di Intesa, tenutasi a Torino ha approvato l’aumento di capitale necessario per finanziare l’operazione, con un voto favorevole del 96,9% delle azioni rappresentate.

La corsa contro il tempo

Il tempo è un fattore cruciale in questa operazione. Intesa Sanpaolo mira a chiudere l’offerta entro fine anno mentre Mps deve attendere il voto dell’assemblea del 29 ottobre per poter attuare la propria contromossa.

Questa differenza temporale potrebbe influenzare significativamente l’esito della sfida.

Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro ha espresso fiducia in un ampio appoggio all’operazione. Tuttavia, a Siena quattordici associazioni di consumatori hanno scritto alle autorità per chiedere trasparenza e tutela del risparmio. La loro preoccupazione principale riguarda la possibile perdita di un concorrente significativo nel mercato bancario.

Le implicazioni competitive

L’Antitrust sta esaminando i possibili effetti dell’operazione su vari mercati bancari e assicurativi, sia a livello locale che nazionale. L’istruttoria mira a verificare se l’acquisizione possa ostacolare la concorrenza effettiva. Intesa Sanpaolo ha promesso di cedere circa metà degli sportelli di Mps per mitigare eventuali preoccupazioni antitrust.

Tuttavia, il Buongoverno un’associazione civica senese, ha presentato una segnalazione all’Antitrust e alla Consob sostenendo che l’operazione potrebbe precludere la nascita di un terzo polo bancario in Italia. La segnalazione critica anche la cessione degli sportelli come un gesto di facciata.

Il ruolo del governo

Un elemento chiave in questa vicenda è il possibile intervento del governo attraverso il golden power. Questo strumento permette al governo di imporre condizioni su asset strategici. La domanda cruciale è se Roma intenda utilizzare questo potere e con quale fine.

Le associazioni di consumatori e il Buongoverno stanno cercando di difendere gli interessi dei risparmiatori e della città di Siena. Tuttavia, la loro azione arriva in un momento in cui le dinamiche del mercato e le tempistiche potrebbero già aver scritto il destino di Mps.

L’esito di questa operazione avrà ripercussioni significative non solo per le due banche coinvolte, ma per l’intero sistema finanziario italiano. La sfida tra Intesa Sanpaolo e Mps è solo all’inizio, e il tempo sarà il vero giudice di questa partita.