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Nuove regole per lavorare all'estero nell'Unione Europea: cosa cambia

Nuove regole per lavorare all'estero nell'Unione Europea: cosa cambia

Nuove regole per lavorare in un altro Paese Ue: qualifiche, diritti previdenziali e sanitari in movimento con i lavoratori

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Lavorare in un altro Paese dell’Unione Europea sta per diventare più semplice. La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure sulla mobilità equa del lavoro che mira a facilitare la vita di chi decide di trasferirsi all’estero per motivi professionali. Oggi, 14 milioni di cittadini Ue vivono in un altro Stato membro, mentre 2 milioni lavorano in un Paese diverso da quello in cui risiedono.

Le nuove regole puntano a rendere più fluido il trasferimento delle qualifiche professionali dei diritti previdenziali e di quelli sanitari. L’obiettivo è creare un ambiente lavorativo più inclusivo e flessibile all’interno dell’Unione.

Riconoscimento delle qualifiche professionali: tempi ridotti

Una delle principali novità riguarda proprio il riconoscimento delle qualifiche professionali. Per le professioni regolamentate, i tempi dovrebbero ridursi significativamente.

Attualmente, il processo può durare fino a 4 mesi ma con le nuove misure, il massimo sarà di 11 settimane. Inoltre, i riconoscimenti automatici passeranno da 3 mesi a sole 5 settimane.

Questo cambiamento è fondamentale per agevolare l’accesso al mercato del lavoro per i professionisti qualificati che desiderano lavorare in un altro Stato membro. La semplificazione delle procedure burocratiche è un passo concreto verso una mobilità lavorativa più efficiente.

Benefici economici stimati: 6 miliardi al 2040

Le nuove misure non solo semplificano la vita dei lavoratori, ma hanno anche un impatto economico significativo. Secondo le stime, i benefici derivanti da queste riforme potrebbero valere 6 miliardi di euro entro il 2040.

Questo valore riflette l’importanza di un mercato del lavoro aperto e integrato all’interno dell’Unione Europea. La mobilità dei lavoratori è un fattore chiave per la crescita economica e la competitività dell’Europa nel contesto globale.

Le nuove regole rappresentano un passo avanti significativo verso un’Europa più unita e solidale dove i lavoratori possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dai diversi mercati nazionali.

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