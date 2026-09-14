Borse europee e asiatiche in calo: il ruolo cruciale del petrolio e delle tensioni mediorientali

Borse europee e asiatiche in calo: il ruolo cruciale del petrolio e delle ten...

Borse europee e asiatiche in calo: il ruolo cruciale del petrolio e delle ten...

I mercati finanziari globali sono in tensione a causa del rialzo del petrolio e delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Scopri come queste dinamiche stanno influenzando le Borse europee e asiatiche.

I mercati finanziari globali stanno vivendo una fase di forte instabilità, con le Borse europee e asiatiche che registrano cali significativi. La causa principale di questa turbolenza è il rialzo dei prezzi del petrolio alimentato dalle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In particolare, gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran uniti ai bombardamenti degli Houthi filo-iraniani contro gli stabilimenti Aramco stanno creando un clima di incertezza tra gli investitori.

La situazione è ulteriormente complicata dalle aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea (BCE) e la Federal Reserve (Fed). Gli operatori di mercato stanno monitorando attentamente le prossime riunioni di queste istituzioni, previste rispettivamente per giovedì e lunedì prossimo.

L’impatto del rialzo del petrolio sui mercati

Il prezzo del petrolio Brent ha sfiorato quota 100 dollari al barile con i contratti per novembre che si attestano a 97,8 dollari in aumento dello 0,9%. Questo rialzo ha un impatto diretto sui costi energetici e, Gli analisti di Intermonte prevedono che il conflitto in Medio Oriente possa protrarsi fino al con il rischio che il prezzo del greggio torni sui massimi dall’inizio delle ostilità.

In Europa l’inflazione di agosto è salita al 3,3% su base annua, dal 2,9% di luglio. Questo dato ha confermato la quasi certezza di un rialzo dei tassi da parte della BCE nella riunione di questa settimana, che porterebbe il tasso sui depositi al 2,5%. Gli analisti di Banca Mps si aspettano che dal comunicato e dalla conferenza stampa emerga un atteggiamento attendista riguardo alle prossime mosse, con una chiara enfasi sugli sviluppi dell’inflazione come guida.

Le performance delle Borse europee

A Piazza Affari il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,10% difendendo però i 52mila punti (52.177). Tra i titoli in evidenza, Tim ha registrato un aumento del 2,89% dopo il rilancio dell’Opas da parte di Poste Italiane che ha alzato la componente cash e rinunciato alla soglia minima del 66,67%. Anche Inwit (+3,13%), Prysmian (+2,39%) e Fincantieri (+2,11%) hanno registrato guadagni significativi.

In Asia la Borsa di Tokyo ha aperto la prima seduta della settimana col segno meno, con l’indice Nikkei che ha ceduto lo 0,62% a quota 63.616,33. Sul fronte dei cambi, lo yen si è rivalutato sul dollaro a 153,40 e sull’euro a 177,90 in vista della riunione della Bank of Japan (Boj) di venerdì, dove è pressoché scontato un aumento dei tassi di interesse.

Le prospettive future

Le prospettive per i mercati finanziari rimangono incerti, con gli investitori che continuano a monitorare da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e le decisioni delle banche centrali. Il rialzo del petrolio e le tensioni geopolitiche rappresentano i principali fattori di rischio, mentre le politiche monetarie restrittive potrebbero ulteriormente influenzare i mercati nei prossimi mesi.

In questo contesto, gli investitori dovranno rimanere vigili e adattarsi rapidamente ai cambiamenti, cercando di bilanciare i rischi con le opportunità che potrebbero emergere in un mercato in continua evoluzione.