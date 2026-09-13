Incidente nautico a Venezia: la disperata ricerca di Gabriella Querino

Un drammatico incidente nautico nella Laguna di Venezia ha coinvolto una giovane coppia di pescatori. Sean Michieli è in gravi condizioni, mentre Gabriella Querino risulta ancora dispersa.

Un drammatico incidente nautico ha scosso la tranquillità della Laguna di Venezia. Sean Michieli, un giovane pescatore di vongole di 25 anni di Burano, e sua moglie Gabriella Querino, 26 anni, sono stati coinvolti in uno scontro tra il loro barchino e un taxi nel canale di Tessera. Sean è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre, mentre Gabriella risulta ancora dispersa.

Le circostanze dell’incidente

L’incidente è avvenuto mentre la coppia era a bordo del loro barchino. Secondo le prime ricostruzioni, il barchino è affondato dopo lo scontro con il taxi. Sean è stato recuperato in gravissime condizioni mentre Gabriella non è stata ancora trovata. Le ricerche sono in corso, con l’impiego di carabinieri e vigili del fuoco, che stanno utilizzando sommozzatori e un elicottero per setacciare la zona.

Le condizioni di Sean Michieli

Sean Michieli è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un trauma cranico. Le sue condizioni restano molto gravi. La coppia, sposata da soli tre mesi, aspettava il loro primo figlio. Il padre di Sean ha supplicato i soccorritori: Vi prego, fate in modo che non soffra. Promettetemi che non sentirà dolore.

La disperata ricerca di Gabriella Querino

Gabriella Querino, di origini brasiliane, è dispersa dalla mattina dell’incidente. Le ricerche sono state riprese domenica mattina, con l’impiego di moto d’acqua per ampliare l’area delle ricerche. Gli investigatori ritengono che Gabriella fosse a bordo del barchino al momento dell’impatto. La coppia era spesso insieme in laguna, e Gabriella accompagnava spesso il marito nelle uscite per la pesca.

Le indagini in corso

Le autorità stanno conducendo accertamenti sull’incidente. Il conducente del taxi è stato sottoposto alle verifiche previste. Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire cosa sia accaduto negli istanti precedenti e successivi all’impatto. La vicenda ha colpito l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e la speranza che Gabriella possa essere ritrovata.

La tragedia ha scosso la comunità di Burano e Mestre, dove la coppia era molto conosciuta. Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza di trovare Gabriella e di vedere migliorare le condizioni di Sean.