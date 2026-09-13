Incidente nautico a Venezia: la disperata ricerca di Gabriella Querino

Un drammatico incidente nautico ha scosso la tranquillità della Laguna di Venezia. Sean Michieli, un giovane pescatore di vongole di 25 anni di Burano, e sua moglie Gabriella Querino, 26 anni, sono stati coinvolti in uno scontro tra il loro barchino e un taxi nel canale di Tessera. Sean è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre, mentre Gabriella risulta ancora dispersa.
Le circostanze dell’incidente
L’incidente è avvenuto mentre la coppia era a bordo del loro barchino. Secondo le prime ricostruzioni, il barchino è affondato dopo lo scontro con il taxi. Sean è stato recuperato in gravissime condizioni mentre Gabriella non è stata ancora trovata. Le ricerche sono in corso, con l’impiego di carabinieri e vigili del fuoco, che stanno utilizzando sommozzatori e un elicottero per setacciare la zona.
Le condizioni di Sean Michieli
Sean Michieli è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un trauma cranico. Le sue condizioni restano molto gravi. La coppia, sposata da soli tre mesi, aspettava il loro primo figlio. Il padre di Sean ha supplicato i soccorritori: Vi prego, fate in modo che non soffra. Promettetemi che non sentirà dolore.
La disperata ricerca di Gabriella Querino
Gabriella Querino, di origini brasiliane, è dispersa dalla mattina dell’incidente. Le ricerche sono state riprese domenica mattina, con l’impiego di moto d’acqua per ampliare l’area delle ricerche. Gli investigatori ritengono che Gabriella fosse a bordo del barchino al momento dell’impatto. La coppia era spesso insieme in laguna, e Gabriella accompagnava spesso il marito nelle uscite per la pesca.
Le indagini in corso
Le autorità stanno conducendo accertamenti sull’incidente. Il conducente del taxi è stato sottoposto alle verifiche previste. Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire cosa sia accaduto negli istanti precedenti e successivi all’impatto. La vicenda ha colpito l’ex governatore del Veneto Luca Zaia, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e la speranza che Gabriella possa essere ritrovata.
La tragedia ha scosso la comunità di Burano e Mestre, dove la coppia era molto conosciuta. Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza di trovare Gabriella e di vedere migliorare le condizioni di Sean.