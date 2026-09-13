I segreti per comprare pesce di qualità a prezzi vantaggiosi

Scopri i segreti per acquistare pesce fresco al miglior prezzo, rispettando la stagionalità e la qualità. Consigli pratici e prezzi medi per orientarti al meglio.

Acquistare pesce fresco è un’arte che richiede attenzione e conoscenza. nel suo romanzo Casino totale (1995), ambientato a Marsiglia, un pescatore si riconosce dal lancio. Allo stesso modo, chi ama il pesce deve saper scegliere il momento giusto per portarlo in tavola, senza rinunciare alla qualità ma cercando di risparmiare.

Ma quali sono i giorni migliori per acquistare pesce, molluschi e crostacei? E quali quelli in cui i prezzi tendono a essere più elevati? Proviamo a fare chiarezza su questo argomento, esplorando i consigli degli esperti e le offerte dei mercati rionali.

La stagionalità del pesce e l’importanza della freschezza

La scelta del giorno migliore per acquistare pesce dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di pesce, le modalità di cattura e le condizioni meteorologiche. Ad esempio, alcune specie che vivono sui fondali, come sogliole e triglie, sono soggette a specifiche limitazioni e periodi di fermo che possono influire sulla disponibilità di pesce fresco durante la settimana.

In linea generale, il lunedì potrebbe non essere il giorno migliore per acquistare alcune tipologie di pesce, poiché si rischia di trovare prodotto pescato nei giorni precedenti o proveniente da mercati rimasti chiusi durante il fine settimana. Per un prodotto freschissimo, anche alcuni giorni di differenza possono incidere sulla qualità, soprattutto se la conservazione non è stata ottimale.

Un utente di un gruppo Facebook dedicato alla spesa alimentare ha sottolineato che l’80 per cento delle persone vuole mangiare il pesce senza trovarci neppure una spina. Questo dimostra l’importanza di conoscere la stagionalità del pesce e di ridurre gli sprechi, anche attraverso un’acquisto e una preparazione consapevoli.

Prezzi e occasioni nei mercati rionali

Chi può fare la spesa ogni giorno della settimana può godere dei vantaggi offerti dai mercati rionali. Un esempio è il mercato di Testaccio a Roma, dove si trovano pescherie storiche come quella della famiglia Mastroianni e banchi come quello di Simona e Daniele, dove è possibile acquistare pesce di qualità, dai calamari alle vongole veraci, dai crostacei alla paranza, fino a prodotti già pronti come spiedini e preparati per il risotto alla pescatora.

Quanto ai prezzi, il pesce azzurro come le alici, le sarde e gli sgombri va dai 5 ai 10 euro al chilo, rappresentando una delle scelte più economiche. Il pesce bianco e alcune specie più pregiate, come le orate, le spigole e i calamari, hanno un prezzo che oscilla tra i 15 e i 30 euro al chilo, a seconda della tipologia e della provenienza. Chi vuole risparmiare può orientarsi sul pesce azzurro, ricco di omega 3, che si può trovare anche a meno di 5 euro al chilo, mentre sgombri e sugarelli hanno un prezzo intermedio che oscilla tra i 6 e i 14 euro al chilo.

Le offerte non dipendono dal giorno della settimana

Luana Mastrorillo, promotion specialist di Maiora SpA SB, spiega che non esistono giorni della settimana che risultino più convenienti per l’acquisto di specifiche categorie. Le iniziative promozionali vengono programmate in base a diversi fattori, tra cui la stagionalità, gli accordi con i fornitori e gli obiettivi commerciali. Per i prodotti freschi, le attività promozionali sono spesso influenzate dalla disponibilità stagionale e dalla valorizzazione delle produzioni del territorio.

Mastrorillo sottolinea che per i prodotti grocery e non food, le offerte seguono una pianificazione commerciale definita in collaborazione con l’industria. Tuttavia, stanno implementando sempre più le offerte settimanali sui reparti freschissimi, garantendo una significativa rotazione dei prodotti stagionali e valorizzandone la freschezza e la stagionalità.

Quale pesce scegliere in ogni stagione dell’anno

Nel docufilm Marche: dall’acqua alla tavola (2022), diretto da Giampiero Solari, lo chef stellato Mauro Uliassi sottolinea l’importanza di rispettare la stagionalità del pesce per ottenere un grande piatto. Acquistare pesce di stagione significa avere a cuore i cicli biologici delle specie ittiche, contribuire a una pesca più sostenibile e servire in tavola prodotti che esprimono al meglio le loro peculiarità.

Ecco un calendario mese per mese del pesce di stagione, con le specie disponibili nei diversi periodi dell’anno:

Gennaio alici, calamaretti, cefali, cernie, dentici, naselli, pesci San Pietro, polpi, ricciole, rombi, sardine, saraghi, scorfani, seppie, sgombri, sogliole, spigole e triglie.

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cefali, dentici, naselli, orate, pesci spada, rane pescatrici, razze, ricciole, saraghi, sardine, scampi, sgombri, sogliole, spigole, tonni, totani e triglie. Luglio alici, cefali, dentici, gallinelle, gamberetti rosa, granchi, lanzardi, lecce, mormore, naselli, occhiate, orate, pesci spada, ricciole, saraghi, sardine, scampi, sogliole, spigole, sugarelli, tonni, totani, triglie e vongole veraci.

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Acquistare pesce di stagione è una scelta vantaggiosa sia per il risparmio sia per la qualità del prodotto. Significa seguire i ritmi del mare, proprio come già facciamo con frutta e verdura. Oltre a portare in tavola prodotti spesso più gustosi e convenienti, questa scelta permette di diversificare l’alimentazione e di valorizzare le specie meno conosciute.