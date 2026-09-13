Leone d'oro a Woman Unknown: le sorprese della 83/a Mostra del cinema di Venezia

La 83/a Mostra del cinema di Venezia ha incoronato Woman Unknown di May el-Toukhy con il Leone d'oro. Scopri i dettagli dei premi e le storie dei film più acclamati.

La 83/a Mostra del cinema di Venezia ha chiuso i battenti con un palmarès ricco di sorprese e riconoscimenti. Il Leone d’oro è stato assegnato a Woman Unknown il film della regista danese May el-Toukhy, che ha conquistato anche la Coppa Volpi per la migliore attrice con Mathilde Arcel. Un riconoscimento che ha segnato un momento importante per il cinema internazionale, portando alla ribalta storie potenti e attuali.

Tra i film più attesi e discussi, Naza di Rachel Szor e Yuval Abraham ha ricevuto il premio speciale della giuria un documentario che indaga sui bombardamenti israeliani su Gaza. Un’opera che ha suscitato grande interesse e dibattito, riflettendo le tensioni geopolitiche attuali. La giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, ha premiato anche Possible Love di Lee Chang-dong con il Leone d’argento – Gran premio della giuria, un film che esplora temi sociali come il lavoro e la sperequazione.

I vincitori e le loro storie

Il Leone d’argento per la migliore regia è andato a Ilya Khrzhanovsky per DAU un progetto artistico di ampio respiro che ha suscitato polemiche per la sua rappresentazione di un fisico russo. La giuria ha voluto riconoscere la potenza della visione registica di Khrzhanovsky, nonostante le controversie.

Il premio per la migliore sceneggiatura è stato assegnato a Stéphane Brizé per Un bon petit soldat un dramma ambientato nel mondo del lavoro che mette in luce le contraddizioni delle risorse umane.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è andata a John Malkovich per Wild Horse Nine un film che ha lasciato un segno profondo nella competizione. Malkovich ha offerto una performance straordinaria, mettendo in mostra tutta la sua grandezza artistica. Il premio Marcello Mastroianni per l’attore emergente è stato assegnato a Malou Khebizi per 15/18 un film che esplora la vita in un ospedale psichiatrico.

L’Italia e i film in concorso

L’Italia ha avuto una presenza significativa nel concorso ufficiale, con film come Succederà questa notte di Nanni Moretti e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Nonostante l’importante partecipazione, i film italiani sono rimasti fuori dai premi principali. Tuttavia, il concorso parallelo Orizzonti ha premiato Riccardo Scamarcio per I figli della Scimmia un riconoscimento che ha portato un po’ di consolazione al cinema italiano.

La 83/a Mostra del cinema di Venezia ha confermato il suo ruolo di vetrina per il cinema internazionale, premiando opere che riflettono le sfide e le contraddizioni del nostro tempo. Dai documentari impegnati ai drammi sociali, i film premiati hanno offerto uno spaccato delle tematiche più urgenti e delle storie più potenti del cinema contemporaneo.