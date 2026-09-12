Us Open 2026: Shelton batte Tiafoe e vola in finale contro Zverev

Gli Us Open 2026 stanno regalando emozioni forti a New York con le semifinali che hanno visto trionfare due stelle del tennis mondiale. Nella notte italiana, Ben Shelton ha battuto il connazionale Frances Tiafoe in un match epico, mentre Alexander Zverev ha avuto la meglio su Karen Khachanov.

Shelton trionfa nel derby americano

La sfida tra Ben Shelton e Frances Tiafoe è stata una delle più attese del torneo. Shelton, considerato uno dei grandi eredi del tennis statunitense, ha dimostrato tutta la sua classe vincendo con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5. Il giovane talento ha mostrato una grande resistenza mentale, soprattutto dopo aver vinto un tie-break al quinto set contro Carlos Alcaraz solo due giorni fa.

Tiafoe, dal canto suo, ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a superare la determinazione di Shelton. Il match è stato caratterizzato da momenti di alta intensità, con entrambi i giocatori che hanno mostrato il loro meglio. Shelton ha dimostrato di avere un dritto potente e una grande capacità di recupero, qualità che gli hanno permesso di superare il rivale.

Zverev domina Khachanov e vola in finale

Nella sessione pomeridiana, Alexander Zverev ha avuto la meglio su Karen Khachanov con un punteggio di 6-3 7-6 7-6. Il numero 1 del mondo ha dimostrato di essere in ottima forma, annullando diverse palle break e mostrando una grande sicurezza nei momenti decisivi. Zverev ha commentato il suo ottimo momento negli slam, sottolineando che la fiducia è fondamentale ma può svanire rapidamente.

Khachanov, nonostante la sconfitta, ha mostrato un buon livello di gioco, soprattutto nel servizio. Il russo ha avuto alcune opportunità per ribaltare il match, ma Zverev è riuscito a mantenere la calma e a chiudere i punti cruciali. Il tedesco ha parlato con grande rispetto del suo avversario, definendolo un giocatore che lavora durissimo e che è sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare.

La strada verso la finale

Shelton e Zverev si affronteranno nella finale degli Us Open 2026. Shelton ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di adattarsi a qualsiasi situazione. Zverev, invece, ha mostrato una grande esperienza e una capacità unica di gestire la pressione. La finale promette di essere un match epico, con due giocatori che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo.

La strada verso la finale è stata lunga e faticosa per entrambi. Shelton ha dovuto superare avversari di alto livello come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner mentre Zverev ha avuto la meglio su giocatori come Karen Khachanov e Botic Van De Zandschulp. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere in ottima forma e pronti a dare il massimo nella finale.

Gli Us Open 2026 stanno regalando emozioni forti e momenti indimenticabili. La finale tra Shelton e Zverev sarà un’occasione unica per vedere due dei migliori giocatori del mondo in azione. Non perdetevi questo appuntamento imperdibile a Flushing Meadows.