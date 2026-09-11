Saoirse Ronan è senza dubbio una delle giovani attrici di maggiore talento al mondo, ma ecco che alla Mostra del Cinema di Venezia l’attrice irlandese ha debuttato come regista. Ecco tutti i dettagli.

Mostra del Cinema di Venezia: Saoirse Ronan debutta alla regia con Paper Plane

Debutto alla regia per l’attrice irlandese Saoirse Ronan alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nella giornata ieri, giovedì 10 settembre 2026, nella sezione Orizzonti Corti, nello specifico Fuori Concorso, è stato presentato il cortometraggio “Paper Plane” diretto dalla Ronan. Una nuova fase della carriera della giovane attrice, classe 1994, considerata una delle migliori interpreti degli ultimi dieci anni. Ma, di cosa parla “Paper Plane”?

Saoirse Ronan, debutto alla regia con Paper Plane: la trama

Tantissime le pellicole nelle quali abbiamo visto recitare Saoirse Ronan, da “Piccole Donne” a “Lady Bird“, passando per “Brooklyn“. Ora eccola la giovane attrice irlandese debuttare alla regia a Venezia con il cortometraggio “Paper Plane“, che narra di una giovane ragazza ribelle che si rifugia nel silenzio e che rifiuta di tornare a casa, fino a quando la presenza ingombrante del padre non sarà venuta meno, con la madre che deve decidere se seguirla o lasciarla andare.

“Paper Plane è una lettera d’amore a una versione più giovane di me stessa e a una versione più giovane di mia madre,” ha detto la regista.