La donna è stata investita mentre viaggiava in bicicletta nella notte. Il conducente dell’auto si è allontanato senza fermarsi.

Una donna di 46 anni è morta nella notte a Viareggio dopo essere stata uccisa mentre era in sella alla sua bici. L’automobilista coinvolto non si sarebbe fermato dopo l’impatto ed è ora ricercato dai carabinieri.

Viareggio, 46enne travolta e uccisa in bici: caccia all’auto pirata

Tragedia nella notte a Viareggio, in provincia di Lucca, dove una donna di 46 anni è stata investita mentre viaggiava in bicicletta.

L’incidente si è verificato poco prima delle 3, sul vecchio cavalcavia nei pressi della Torre Matilde. Secondo le prime informazioni, dopo l’urto il conducente dell’auto coinvolta avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme al 118 è scattato alle 2.57 e sul posto sono arrivati rapidamente l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde.

Le condizioni della

ciclista sono apparse subito estremamente gravi.

Investita in bici nella notte: morta a 46 anni dopo i soccorsi

I sanitari hanno cercato di stabilizzare la 46enne prima di disporne il trasporto urgente in ospedale. Durante il tragitto, però, la donna è andata in arresto cardiaco. I soccorritori hanno proseguito a lungo con le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvarle la vita: la vittima è deceduta prima dell’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e soprattutto per rintracciare l’automobilista che si sarebbe allontanato dopo l’impatto.