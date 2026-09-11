Al Tuscolano un uomo si è scagliato contro auto e passanti: la reazione dei presenti è degenerata, conclusa con il ricovero in codice rosso.

Momenti di paura al Tuscolano, dove un uomo turco di 39 anni ha seminato il caos tra auto, scooter e passanti, scatenando la reazione di alcune persone presenti. La situazione è rapidamente degenerata in una violenta colluttazione, fino all’intervento della Polizia di Stato e al trasferimento dell’uomo in ospedale in codice rosso.

Caos in piazza Ragusa: 39enne si scaglia contro auto, scooter e passanti

Momenti di forte tensione a Roma, in piazza Ragusa, dove nella serata di mercoledì 9 settembre, intorno alle 22, un uomo di 39 anni ha seminato il panico tra automobilisti e pedoni. Secondo le ricostruzioni disponibili, il cittadino turco, in un evidente stato di alterazione, si sarebbe posizionato al centro della carreggiata iniziando a colpire i veicoli presenti: alcuni scooter sarebbero stati scaraventati a terra, mentre diverse auto sarebbero state raggiunte da calci e pugni.

La sua agitazione si sarebbe poi rivolta anche contro alcune persone presenti nella zona, mentre gli automobilisti erano costretti a fermarsi o a compiere brusche manovre per evitare conseguenze. Le immagini dell’accaduto, riprese da una palazzina che si affaccia sull’incrocio, hanno documentato parte della concitata sequenza. Altre fonti descrivono il 39enne a petto nudo e barcollante in mezzo alla strada.

Follia al Tuscolano, 39enne semina il panico in strada: scatta il pestaggio

La situazione è precipitata quando uno degli automobilisti coinvolti ha fermato la vettura ed è sceso per affrontare il 39enne. Alla colluttazione si sarebbero poi aggiunte altre persone, dando origine a un’aggressione di gruppo ai danni dell’uomo. Alcuni presenti sono intervenuti per separare le persone coinvolte e impedire che la violenza degenerasse ulteriormente.

Sul posto sono quindi confluite diverse pattuglie della Polizia di Stato, con agenti del Distretto Prenestino, dei commissariati Romanina e Trevi e delle Unità Volanti. Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, i poliziotti hanno immobilizzato il 39enne e lo hanno affidato al personale sanitario. Secondo Canale Dieci, «gli agenti hanno affidato l’uomo ai sanitari del 118, che ne hanno disposto l’immediato trasporto in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni», dove è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso.