Anello dello Sport a Rovereto: 40 discipline per promuovere benessere e inclusione

Rovereto si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport e del benessere. Sabato 12 e domenica 13 settembre, le piazze e le vie del centro cittadino si trasformeranno in un grande villaggio sportivo grazie all’Anello dello Sport, giunto alla sua quinta edizione. L’evento, promosso per favorire la cultura sportiva e l’attività fisica, vedrà la partecipazione di numerose associazioni e società sportive del territorio, pronte a coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in un’esperienza unica.

L’iniziativa non si limita alla semplice promozione delle discipline sportive, ma punta a utilizzare lo sport come strumento di inclusione e socialità capace di unire persone di età e abilità differenti e di abbattere le barriere. Il messaggio di quest’anno, “Tutti dentro, nessuno fuori”, riassume perfettamente l’obiettivo dell’evento: avvicinare le persone allo sport senza limiti di età o esperienza.

Un programma ricco di attività e dimostrazioni

L’inaugurazione ufficiale dell’Anello dello Sport è prevista per sabato 12 settembre alle 15 in piazzale Giacomelli. Il programma si svilupperà per tutto il weekend, con un’ampia offerta di attività che spaziano dagli sport di squadra alle arti marziali, dall’atletica alla danza, fino alle attività outdoor e al fitness.

I partecipanti, dopo l’iscrizione, potranno prendere parte a dimostrazioni e prove pratiche guidate da istruttori qualificati.

Uno degli appuntamenti clou della serata sarà la festa dedicata al Baskin disciplina che fa dell’inclusione uno dei suoi elementi distintivi. L’evento, in programma alle 20 al Palazzetto dello Sport, sarà un momento di sport, incontro e aggregazione, aperto ad atleti, famiglie e appassionati.

Domenica di sport e benessere

La manifestazione proseguirà per l’intera giornata di domenica, con un programma che alternerà gioco libero, esibizioni delle squadre locali e momenti informativi dedicati all’importanza dell’attività fisica. Sarà un’occasione per scoprire nuove discipline e ribadire il valore dello sport come linguaggio comune un’opportunità per stare insieme, mettersi alla prova e sentirsi parte della stessa comunità.

L’Anello dello Sport rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, capace di unire sport, benessere e inclusione in un contesto festoso e coinvolgente. Un evento da non perdere per chi vuole vivere un fine settimana all’insegna del movimento e della condivisione.