Incidente a Malpensa, dove un aereo easyJet è uscito di pista: 146 passeggeri evacuati e aeroporto temporaneamente chiuso.

Paura all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un aereo easyJet sarebbe finito fuori pista, causando la temporanea chiusura dello scalo. Secondo quanto riportato da Leggo, i 146 passeggeri a bordo sarebbero stati evacuati.

Volo easyJet fuori pista a Malpensa, evacuati i 146 passeggeri

Momenti di forte apprensione all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un aereo della compagnia easyJet sarebbe finito fuori pista.

Secondo quanto riportato da Leggo, al momento unica fonte ad aver diffuso la notizia, a bordo del velivolo si sarebbero trovati 146 passeggeri, successivamente evacuati. L’episodio avrebbe fatto scattare le procedure previste in situazioni di emergenza, mentre l’area interessata sarebbe stata messa in sicurezza. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone presenti a bordo né sulle circostanze precise che hanno portato l’aeromobile a uscire dalla pista.

Malpensa chiuso dopo l’incidente: stop alle operazioni nello scalo

L’incidente avrebbe avuto immediate ripercussioni anche sull’operatività di Malpensa. Sempre secondo Leggo, l’aeroporto sarebbe stato chiuso dopo l’uscita di pista dell’aereo easyJet, con la conseguente sospensione delle normali operazioni nello scalo. Una misura necessaria per consentire gli interventi nell’area e verificare le condizioni della pista e del velivolo.

Restano ancora da chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto, così come i tempi per il completo ritorno alla normalità del traffico aereo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, anche per comprendere le conseguenze sui voli in arrivo e in partenza.

Principio d’incendio sul volo easyJet e due contusi: gli ultimi aggiornamenti

Emergono nuovi dettagli sull’emergenza che ha coinvolto un volo easyJet all’aeroporto di Milano Malpensa. Come riportato dal Corriere, l’Airbus A320, diretto a Praga con il volo U23905, ha interrotto le operazioni di decollo dopo la presenza di fumo a bordo, riconducibile secondo i primi accertamenti al surriscaldamento e al principio d’incendio di una power bank contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero.

I 146 viaggiatori presenti sull’aereo sarebbero stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza e due persone avrebbero riportato lievi contusioni durante la discesa. Secondo i dati dei siti di tracciamento, il velivolo aveva lasciato il piazzale del Terminal 2 alle 17.24, fermandosi pochi minuti dopo, intorno alle 17.31, sulla via di rullaggio nei pressi della stazione dei vigili del fuoco, dopo la dichiarazione di emergenza da parte dei piloti. Lo scalo è rimasto chiuso per circa un’ora, prima della ripresa delle operazioni attraverso la pista 35 sinistra.