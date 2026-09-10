Cybercriminalità: l'operazione internazionale che ha portato all'estradizione di tre hacker russi

Le autorità statunitensi hanno estradito tre cittadini russi accusati di gravi reati informatici. Le operazioni, coordinate con tre paesi diversi, hanno portato alla luce schemi criminali che hanno colpito decine di migliaia di persone.

Le autorità statunitensi hanno portato a termine un’operazione internazionale che ha portato all’estradizione di tre cittadini russi accusati di gravi reati informatici. Le operazioni, coordinate con CiproGeorgia e Thailandia hanno smantellato tre pericolose reti criminali che hanno colpito decine di migliaia di persone e causato milioni di dollari in perdite.

L’ultimo caso riguarda Searzhudin Aktulayev un cittadino russo di 40 anni arrestato a Cipro a e estradato negli Stati Uniti il 28 agosto.

Aktulayev è comparso per la prima volta in un tribunale federale a San Francisco il 31 agosto.

L’operazione di Aktulayev e il malware che ha infettato 80.000 utenti

Secondo le accuse, Aktulayev e i suoi complici hanno utilizzato circa 255 account falsi su una piattaforma online per freelance per inviare file dannosi a circa 80.000 utenti tra il 2016 e il 2017.

Una volta aperti, questi file installavano un malware che permetteva ai criminali di accedere da remoto ai computer infetti e rubare dati.

Gli investigatori hanno scoperto dati appartenenti a migliaia di vittime, tra cui credenziali di accesso a siti di e-commerce e informazioni personali di centinaia di persone. Circa la metà delle potenziali vittime si trovava negli Stati Uniti.

Aktulayev è stato accusato di conspirazione per frode telematica distribuzione di codice dannoso, accesso non autorizzato a computer e furto di identità aggravato, tra le altre accuse. La pena massima prevista per il reato più grave è di 20 anni di carcere.

Il caso di Filimonov e il furto di 28 milioni di dollari

Poche settimane prima dell’estradizione di Aktulayev, la Georgia ha consegnato alle autorità statunitensi Sergei Filimonov un sviluppatore web russo di 36 anni. Filimonov è comparso in un tribunale federale ad Atlanta il 4 settembre.

Le accuse contro Filimonov e i suoi complici riguardano la creazione di siti web falsi di banche statunitensi tra e. Il gruppo ha acquistato link sponsorizzati su Google che reindirizzavano i clienti delle banche a pagine di accesso fraudolente progettate per rubare le loro credenziali.

Questo schema ha portato a trasferimenti non autorizzati per un totale di 28 milioni di dollari da conti bancari statunitensi. Filimonov avrebbe mantenuto l’infrastruttura tecnica dell’operazione, inclusa una banca dati contenente più di 5.000 credenziali di accesso rubate.

Filimonov è stato accusato di conspirazione per frode bancaria e telematica e furto di identità aggravato. Le accuse prevedono una pena massima combinata di 175 anni di carcere, anche se le condanne solitamente sono inferiori a questa cifra.

Obrezko e il supporto al gruppo hacker Void Blizzard

A giugno, la Thailandia ha estradato un terzo cittadino russo, Denis Obrezko di 36 anni, per affrontare le accuse a Boston.

Le autorità statunitensi accusano Obrezko di aver supportato Void Blizzard un gruppo hacker che Microsoft ha collegato a interessi russi. Il gruppo ha preso di mira agenzie governative, aziende di difesa e trasporti, media, fornitori di assistenza sanitaria e organizzazioni non governative nei paesi della NATO e in Ucraina.

L’FBI ha identificato 11 aziende statunitensi che sono state compromesse. Gli investigatori hanno trovato riassunti di più di 13.000 email rubate appartenenti a parlamentari di un paese dell’Europa orientale sul telefono di Obrezko. Inoltre, lo hanno collegato ai pagamenti per un server virtuale e un dominio utilizzato negli attacchi contro aziende statunitensi.

Obrezko è stato accusato di conspirazione per frode informatica e accesso non autorizzato a sistemi informatici protetti. Se condannato, potrebbe affrontare fino a 10 anni di carcere.