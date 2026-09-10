Incidente mortale in Calabria: padre e due figlie perdono la vita

Un uomo di 40 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni hanno perso la vita in un incidente stradale sulla Jonio-Tirreno. La madre è in condizioni critiche.

Un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Reggio Calabria nella mattinata del 10 settembre. Sulla strada statale 682, nota come Jonio-Tirreno, un violento scontro frontale ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, causando la morte di tre persone e lasciando una madre in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 3,200 in direzione Rosarno, nelle prime ore del mattino.

Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l’intervento dei vigili del fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero e i rilievi della dinamica.

La tragedia che ha colpito una famiglia

La famiglia coinvolta nell’incidente risiedeva a Gioiosa Ionica. A bordo dell’autovettura c’erano un uomo di 40 anni e le sue due figlie, di 14 e 8 anni.

L’impatto frontale con un mezzo pesante è stato devastante: il padre e le due figlie hanno perso la vita sul colpo. La madre, estratta viva dalle lamiere, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Polistena, dove è ricoverata in condizioni critiche.

Le operazioni di soccorso e la chiusura della strada

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale Anas.

Le operazioni di soccorso sono state complesse e lunghe, con la necessità di estrarre i feriti dalle lamiere e di mettere in sicurezza l’area. Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in direzione Rosarno, deviando il traffico sulla viabilità locale per alleggerire la pressione sull’arteria principale.

La Polizia Stradale di Palmi è stata incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause del tragico evento.

Le ripercussioni sulla comunità

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità locale. La famiglia coinvolta era ben conosciuta a Gioiosa Ionica, e la tragedia ha lasciato un segno profondo. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno richiesto l’intervento di numerose forze dell’ordine e servizi di emergenza, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni.

La strada statale 682, nota come Jonio-Tirreno, è un’arteria fondamentale per la viabilità della zona. La chiusura temporanea ha causato disagi alla circolazione, ma è stata necessaria per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di recupero. Le autorità hanno lavorato senza sosta per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.