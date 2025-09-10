La notte sulla Statale 101 è stata sconvolta da un grave incidente: un centauro ha perso la vita e altri sette motociclisti sono rimasti feriti in una carambola che ha coinvolto diverse moto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Incidente fatale tra sette moto sulla Statale 101

La serata di ieri è stata segnata da un grave incidente stradale sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Lequile.

Intorno alle 23.30, un uomo di 36 anni ha perso la vita in una collisione che ha coinvolto più motociclette. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto ha avuto conseguenze drammatiche per i presenti.

Tragico incidente tra moto sulla Statale 101: un morto e sette feriti, chi era la vittima

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di motociclisti viaggiava in direzione sud quando due mezzi si sono scontrati, provocando una reazione a catena che ha interessato altre moto, compresa quella su cui viaggiava la vittima.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, mentre carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato i rilievi. Il 36enne, trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Mauro Carafa, come riportato da Lecce Prima, è l’ultima vittima di una tragedia stradale che continua a colpire il Salento.

Gli altri sette motociclisti, sei conducenti e un passeggero, hanno riportato traumi di varia entità ma non sarebbero in pericolo di vita. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire le indagini della magistratura.