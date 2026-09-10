I cosiddetti Maranza ovvero i ragazzi di origine marocchina che mettono a ferro e fuoco l’Italia con azioni sconsiderate e aggressioni a persone comuni e forze dell’ordine sono sempre più al centro degli argomenti della cronaca ed in particolare un caso recente ha sollevato ancora più attenzioni su di loro.

I maranza ed un problema da risolvere

I Maranza agiscono indisturbati come se tutto gli è dovuto se ne infischiano delle regole e di chi mette la vita al servizio degli altri. Cercano ogni pretesto per catalizzare l’attenzione su di loro.

Sarà forse la noia? O semplicemente il fatto di essere parte di un gruppo, a volte capace anche di trasformarsi in branco, che attacca senza alcuna paura la vittima designata o per rubargli qualcosa, o per ferirlo, in ogni caso per mostrare il loro dominio.

La situazione deve in qualche modo essere arginata, sono nate delle leggi anti-maranza in determinate località italiane che venivano deturpate dall’arrivo di queste orde di giovani ma tutto questo non basta.

Le istituzioni sottovalutano il problema e per questo motivo loro continuano a fare quello che fanno ed a terrorizzare le persone che hanno paura anche a fare le attività più comuni.

Lo spogliarello inatteso a Bologna

Uno degli ultimi casi è avvenuto a Bologna in Piazza XX Settembre in pieno pomeriggio, una donna di 40 anni si stava recando verso una banca quando un Maranza l’ha inseguita con il monopattino.

Inizialmente le ha chiesto se volesse della droga, lei ha continuato a camminare, successivamente, come riporta il sito locale Gazzettadibologna.it, si sono avvicinati altri 7 giovani facenti parte del gruppo e uno di questi si è tirato giù i pantaloni mostrando i genitali.

Mentre lo faceva ha urlato insulti a sfondo sessuale alla donna, lei è poi riuscita ad attraversare la strada fuggendo dal gruppo. Quello che resta però è la paura di essere stata vittima di un attacco di questo tipo in pieno giorno, confermando come per loro le regole non esistano e tutto è concesso anche andare, decisamente, oltre il limite del buon costume.