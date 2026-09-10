E’ arrivato l’Iphone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo modello del colosso statunitense.

Apple lancia il primo telefono pieghevole: l’Iphone Duo sarà disponibile da ottobre

Il promo smartphone pieghevole della storia di Apple sarà disponibile a partire dal 23 ottobre 2026 in ben 70 Paese.

Si chiama Iphone Duo ed è la prima grande scommessa di John Ternus, nuovo Ceo di Apple: “Un nuovo design per valorizzare cosa ti serve”, ha affermato. L’elemento centrale di questo nuovo modello di Iphone è appunto l’adattamento di iOS27 al formato pieghevole. Ma andiamo a vedere ora le caratteristiche dell’Iphone Duo e il suo prezzo.

Apple presenta il primo telefono pieghevole: caratteristiche, prezzi

Il primo smartphone targato Apple pieghevole debutterà in 70 Paesi il prossimo 23 di ottobre. Si chiama Iphone Duo e ha un form factor inedito per un iPhone, con un display interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,4 pollici. Con questo modello, utilizzabile in posizione parzialmente piegata, dotato di un nuovo motore grafico integrato nel chip A20 Pro e solo con una eSim, Apple vuole sfidare Samsung e Huawei che già da sei anni commercializzano gli smartphone pieghevoli.

L’interfaccia è stata ripensata per sfruttare il maggiore spazio disponibile, inserendo funzioni quali lo Split View al fine di usare due applicazioni affiancate, la possibilità di aprire più finestre della stessa app e nuove modalità di multitasking. Dal lato dell’intelligenza artificiale, Iphone Duo integra Apple Intelligence e la nuova Siri AI, che può usare il contesto personale dell’utente, interagire con i contenuti mostrati sullo schermo e assistere nella scrittura o nell’esecuzione di attività tra diverse applicazioni. La fotocamera principale è da 48 megapixel e ne ha una seconda con la medesima risoluzione, ma grandangolare. E il costo? Si va da 2.369 euro per la versione da 256 gigabyte, ai 2.619 euro nella versione da 512 gigabyte, e ai 3.119 nella versione da un terabyte, fino ai 3.869 nella versione da due tera.