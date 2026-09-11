Droni ucraini colpiscono Saratov: incendi e danni a infrastrutture strategiche

Nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2026, droni ucraini hanno colpito la città russa di Saratov, causando incendi e danni a una raffineria di petrolio e al centro logistico del gigante dell'e-commerce Ozon.

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre 2026, la città di Saratov situata nella Russia meridionale è stata teatro di un attacco con droni. Secondo le prime segnalazioni, i velivoli senza pilota hanno colpito obiettivi strategici, causando incendi diffusi in diverse aree della città.

Tra i bersagli colpiti figurano una raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell’e-commerce Ozon.

Le autorità locali hanno confermato i danni, anche se al momento non sono ancora disponibili dettagli sulle dimensioni degli incendi o sulle eventuali vittime.

L’attacco alla raffineria di petrolio

La raffineria colpita è un’infrastruttura cruciale per l’economia locale e regionale. Gli incendi scatenati dall’attacco hanno sollevato preoccupazioni riguardo a possibili contaminazioni ambientali e interruzioni nella fornitura di carburante.

Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per contenere le fiamme, ma le operazioni di spegnimento potrebbero richiedere tempo a causa della complessità dell’impianto.

Il centro logistico di Ozon nel mirino

Un altro obiettivo colpito è stato il centro logistico di Ozon uno dei principali hub di distribuzione del gigante dell’e-commerce russo.

Questo attacco potrebbe avere ripercussioni significative sulla catena di approvvigionamento e sulle operazioni di consegna in una vasta area geografica. Ozon, che è uno dei principali competitor di Amazon in Russia, ha confermato i danni ma non ha ancora fornito dettagli sulle interruzioni del servizio.

Le conseguenze per l’economia locale

L’attacco a Saratov solleva interrogativi sulle implicazioni economiche per la regione. La raffineria di petrolio e il centro logistico di Ozon sono pilastri dell’economia locale, e i danni subiti potrebbero avere un impatto duraturo. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per ripristinare le operazioni e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Mentre le indagini sull’attacco sono in corso, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi. Questo episodio rappresenta un ulteriore capitolo nella tensione geopolitica che caratterizza la regione, con possibili ripercussioni sia a livello nazionale che internazionale.