L'abito della vendetta di Lady Diana: il valore e il significato storico

Il mondo della moda e della storia reale si incontrano nuovamente grazie al famoso revenge dress di Lady Diana. Questo iconico abito nero, indossato dalla principessa in una serata memorabile, tornerà all’asta il 9 dicembre a New York, presso il Breuer Building di Sotheby’s.

Il valore stimato del vestito, firmato Christina Stambolian oscilla tra i 150 mila e i 300 mila dollari ma potrebbe raggiungere cifre ben più elevate grazie alla sua storia unica e al suo significato simbolico.

La serata che ha reso famoso il revenge dress

Il 29 giugno 1994 Lady Diana indossò questo abito durante una cena di beneficenza alla Serpentine Gallery di Londra. La scelta del vestito non fu casuale: quella stessa sera, il principe Carlo, suo ex marito, aveva ammesso pubblicamente il suo tradimento con Camilla Parker Bowles durante un’intervista televisiva con Jonathan Dimbleby.

Diana, che aveva acquistato l’abito già nel 1991 ma lo aveva tenuto nell’armadio per tre anni, decise di indossarlo all’ultimo momento, sostituendo un modello di Valentino. Il messaggio era chiaro: un abito nero, corto e con le spalle scoperte, poco consono ai canoni della famiglia reale, ma perfetto per rubare la scena.

Il significato del revenge dress

Il vestito, ribattezzato revenge dress dai fan di Diana, divenne un simbolo di indipendenza e forza. Il Telegraph lo definì il più strategico mai indossato da una donna nei tempi moderni. Diana, conosciuta come la principessa del popolo dimostrò che l’eleganza poteva essere un’arma potente.

L’asta e il tour mondiale

Il ricavato della vendita sarà devoluto a NHS Lothian Charity a sostegno del Royal Edinburgh Hospital. Prima dell’asta, l’abito sarà esposto a Londra dal 18 al 24 settembre durante la London Fashion Week e poi farà un tour mondiale con tappe a Hong Kong e Ginevra.

Questo non è il primo viaggio all’asta del revenge dress. Nel 1997 Diana lo vendette insieme ad altri 79 capi a Christie’s per un evento benefico contro il cancro e l’AIDS. All’epoca, fu acquistato da una coppia scozzese per 65mila sterline (circa 45.500 euro).

Il valore storico e simbolico

Il revenge dress non è solo un abito, ma un simbolo di un’epoca. Rappresenta la forza e l’indipendenza di una donna che ha saputo trasformare un momento di dolore in un gesto di eleganza e ribellione. La sua storia continua a ispirare e a far parlare di sé, dimostrando che la moda può essere molto più di un semplice accessorio.