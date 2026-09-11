Una violenta tromba d’aria ha colpito Sinalunga, in provincia di Siena, trasformando il maltempo in tragedia. Un’anziana di circa 80 anni è morta dissanguata dopo essere stata raggiunta da una scheggia di vetro, staccatasi da una finestra mandata in frantumi dalle fortissime raffiche di vento.

Danni nel Senese, è la seconda vittima del maltempo

La tragedia si è verificata nel momento più intenso della perturbazione che ha colpito il territorio senese, dove pioggia e violente raffiche di vento hanno provocato danni, abbattuto alberi e spezzato rami. Quella di Sinalunga è la seconda vittima legata al maltempo registrata nella stessa giornata. In mattinata, a Latisana, in provincia di Udine, una donna di 83 anni residente a San Michele al Tagliamento era morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile in un sottopasso completamente allagato.

Un carabiniere, intervenuto dopo la chiamata al 112, si era gettato in acqua riuscendo a estrarla dall’abitacolo, ma i tentativi di salvarla si erano rivelati inutili. Il militare era stato successivamente trasportato in ospedale per dei controlli.

Tromba d’aria a Sinalunga, finestra in frantumi: anziana muore dissanguata

Una donna di circa 80 anni ha perso la vita nella propria abitazione a Sinalunga, in provincia di Siena, durante la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio ha interessato il territorio.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora oggetto di accertamenti, l’anziana si sarebbe avvicinata a una finestra nel tentativo di chiuderla mentre all’esterno imperversavano fortissime raffiche di vento. La pressione avrebbe però mandato in frantumi i vetri e uno dei frammenti avrebbe raggiunto la donna a una gamba, recidendole la vena safena.

La grave ferita avrebbe provocato una rapida e ingente perdita di sangue, risultata fatale. Quando i sanitari sono arrivati nell’abitazione, per l’80enne non c’era ormai più nulla da fare. Resta da chiarire se al momento dell’incidente fossero presenti altre persone in casa. A confermare il decesso è stato il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei, mentre proseguono gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’accaduto.