Il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2026 continua a regalare glamour, grandi star e momenti di forte impatto. Da Ricky Martin ad Alicia Vikander, fino a Susan Sarandon e Luca Marinelli, il Lido si accende tra look ricercati, cinema d’autore e gesti che vanno oltre la moda.

Possible Love apre la sfilata, Greta Scarano richiama l’attenzione sulla violenza di genere

La quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2026 ha unito il cinema d’autore al glamour, con una domenica che ha visto protagonisti, tra gli altri, Wenders, Besson e Archibugi. Ad aprire il red carpet sono stati gli interpreti di Possible Love, film sudcoreano in Concorso diretto da Lee Chang-dong.

Jeon Do-yeon e Seol Kyeong-gu hanno scelto abiti da sera in velluto, mentre Cho Yeo-jeong ha indossato una creazione lunga di Georges Hobeika, con fondo leggermente svasato e scollatura impreziosita da un dettaglio gioiello. Jo In-sung ha puntato su una giacca bianca da smoking abbinata a pantaloni scuri leggermente flare; il regista, invece, ha preferito un completo più classico firmato Zegna.

Per Lee Chang-dong, che in passato ha ricoperto anche incarichi politici in Corea del Sud, si è trattato di un ritorno al Lido dopo il Leone d’Argento – Premio speciale per la regia ottenuto nel 2002 con Oasis.

Tra le presenze della serata Greta Scarano, conduttrice di questa edizione, che ha trasformato il passaggio davanti ai fotografi in un messaggio contro la violenza sulle donne: dopo il ventaglio Pro Pal mostrato all’inizio del Festival, traccia sul viso un segno con il rossetto rosso, richiamando l’attenzione sui femminicidi. Sul fronte dello stile, Leonie Hanne ha scelto un abito bicolore senza spalline, ricamato di perle e caratterizzato da un top con strascico, mentre Alessia Colonna ha abbinato un blazer a un vestito dalla profonda scollatura, completando il look con un collier sottile e capelli effetto bagnato.

Ricky Martin, Alicia Vikander e Luca Marinelli tra i protagonisti della serata

I riflettori si sono spostati poi su Hombre al Agua, il film di Gael García Bernal presentato nella sezione Venezia Spotlight. Ricky Martin ha indossato una giacca bianca di seta a micro pois, camicia coordinata e pantaloni scuri, in un look Tom Ford firmato da Haider Ackermann. Il cast e i realizzatori della pellicola hanno scelto abiti differenti ma cromaticamente armoniosi. Esmeralda Pimentel ha puntato su un vestito bianco dalla linea quasi geometrica, con fondo voluminoso e trasparenze delicate; Débora Nascimento ha preferito invece ruches e giochi di trasparenze. Grande attenzione anche per The Echo Chamber di Andrea Pallaoro: Alicia Vikander è arrivata accompagnata da Michael Fassbender e ha indossato un abito Louis Vuitton su misura, azzurro chiarissimo, senza spalline e con ruches lungo l’apertura frontale della gonna. Lui ha scelto lo smoking.

Susan Sarandon ha optato per un vestito nero a maniche lunghe e ampia scollatura, aggiungendo una spilla rossa legata al suo sostegno al cessate il fuoco in Palestina. L’attrice ha affrontato il tema anche in conferenza stampa, parlando delle conseguenze professionali delle proprie posizioni politiche. Luca Marinelli si è distinto con un completo dal taglio leggermente oversize, camicia nera, foulard e smalto nero, mentre Alyssa Young ha indossato una creazione Giorgio Armani con spalline sottili, tulle e dettagli luminosi nelle tonalità del blu notte e del verde intenso. Pallaoro sceglie uno smoking con camicia bianca e papillon scuro. A completare il quadro è Orlando Bloom, a Venezia per Bucking Fastard, che è comparso sul tappeto rosso in total black firmato Brioni.

Filming Italy Venice Award, gli ospiti e i look della notte

La giornata veneziana è proseguita con gli ospiti del Filming Italy Venice Award, tra cinema, televisione e moda. Lino Banfi ha scelto uno smoking con giacca color cobalto, mentre Irina Shayk ha indossato un tubino midi Dolce&Gabbana con doppia allacciatura laterale e choker luminoso. Carolina Crescentini ha puntato su un abito a tunica senza spalline, bicolore bianco e nero, firmato Valentino by Alessandro Michele, ha abbinato a scarpe di satin dorato; Ludovica Bizzaglia ha scelto invece un vestito rosso dalla linea essenziale e capelli con onde morbide. Sveva Alviti, madrina di Venezia 2024, ha indossato un monospalla cangiante di Kiton con una lieve coda e gioielli Leo Pizzo.

Tra gli uomini, Alessandro Preziosi ha preferito il total black di Giorgio Armani con blazer doppiopetto e mocassini, mentre Leo Gassmann ha scelto un completo grigio con giacca sbottonata. Ilenia Pastorelli è rimasta sul nero con un abito Emporio Armani, capelli raccolti e choker. Matilde Gioli, premiata come Miglior attrice protagonista per Strike – Figli di un’era sbagliata, ha indossato un vestito lungo Atelier Emé in tulle nero, con ricami di perline, cut-out e spalline sottili. Dello stesso marchio anche il completo di Letizia Arnò, formato da un top bianco con cristalli e una gonna lunga a colonna con applicazioni dégradé. Monica Guerritore ha scelto un abito con spalline, stola, collier e micro bag; Pilar Fogliati ha puntato su una creazione dorata di Giuseppe Di Morabito, con nodo sul top e strascico, completata da sandali Aquazzura e gioielli Pomellato. Irene Maiorino ha preferito un abito bianco con sandali nude, mentre Martina Colombari ha portato sul red carpet una creazione con stampa Paisley e fondo piumato, aggiungendo una nota originale alla serata.

Venezia 2026, lunedì e martedì sul red carpet: da Jasmine Trinca a Penélope Cruz

Lunedì 7 settembre i riflettori si sono concentrati su Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, protagoniste di L’estranea di Paolo Strippoli, tutte in nero per la première. La giornata ha visto anche la consegna del Leone d’Oro alla carriera a Ellen Burstyn e le apparizioni di Pamela Anderson e Riccardo Scamarcio. Martedì 8 settembre, invece, la sfilata si è aperta con l’abbraccio tra Greta Scarano e Rocío Muñoz Morales, mentre l’attenzione si è spostata su Bunker, il film in Concorso con Penélope Cruz e Javier Bardem, e sugli altri appuntamenti della giornata, tra cui Company e Una storia, debutto alla regia di Anna Foglietta.