Il fine settimana cinematografico nordamericano ha offerto risultati sorprendenti. The Social Reckoning atteso seguito di The Social Network è partito con appena 6 milioni di dollari piazzandosi al quinto posto nella classifica di apertura. Nel frattempo, un film horror prodotto da Universal e Blumhouse ha dominato la vetta, raccogliendo 28 milioni nonostante le recensioni negative.

Il debutto modesto di The Social Reckoning

Il progetto, scritto da Aaron Sorkin riprende le vicende narrate da David Fincher nel 2010 con The Social Network. Nonostante l’eredità di un film che ha fruttato 224 milioni di dollari in tutto il mondo e un Oscar per la sceneggiatura, il nuovo titolo ha faticato a trovare pubblico, chiudendo il weekend con un incasso di 6 milioni e posizionandosi al quinto posto tra le uscite nordamericane.

Other Mommy supera le previsioni

Il film horror Other Mommy interpretato da Jessica Chastain ha registrato un incasso sorprendente: 28 milioni di dollari nella prima settimana, conquistando la prima posizione. La pellicola, prodotta da Blumhouse presenta Chastain nel ruolo di una presenza sovrannaturale che assume le sembianze della madre di una bambina.

Sul sito di valutazione Rotten Tomatoes ha ottenuto un modesto 19 % di giudizi positivi, ma il pubblico ha risposto con curiosità, facendo di Other Mommy un caso studio di come il genere horror possa trarre vantaggio da una forte presenza di star.

Recensioni e performance

Nonostante le critiche ostili, la sinergia tra il marchio Universal e la produzione a basso budget di Blumhouse ha permesso al film di generare profitti significativi, dimostrando che la reputazione di un regista o di una casa di produzione può compensare recensioni negative.

Verity: il thriller di Amazon MGM tra le migliori performance

Il secondo posto della classifica è stato occupato da Verity adattamento cinematografico del bestseller di Colleen Hoover. Prodotto da Amazon MGM il film vede al centro la Anne Hathaway e Dakota Johnson. L’incasso della prima settimana è stato di 12 milioni di dollari. Tuttavia, nella seconda settimana la raccolta è scesa del 64 % ma il totale globale ha già superato i 113 milioni di dollari, superando nettamente il budget di 40 milioni.

Resident Evil e Heart of the Beast mantengono il ritmo

Il terzo posto è stato conquistato da Resident Evil nuovo adattamento della celebre saga videoludica. Diretto da Zach Cregger e distribuito da Sony il film ha aggiunto 8 milioni nella quarta settimana, portando il totale mondiale a 300 milioni di dollari, ben al di sopra del budget iniziale di 75 milioni. Heart of the Beast thriller di Paramount con Brad Pitt ha incassato 7 milioni nella terza settimana, raggiungendo un totale globale di 131 milioni di dollari.

Trame e protagonisti

In Heart of the Beast Pitt interpreta un sopravvissuto a un incidente aereo che lotta per la propria vita insieme al suo cane, offrendo una combinazione di sopravvivenza e dramma emotivo.

Il ritorno di Sorkin nel mondo di Facebook

Nel cast di Other Mommy spicca Mikey Madison che interpreta un’ingegnera pronta a consegnare documenti riservati al giornalista Jeremy Allen White con l’obiettivo di denunciare pratiche aziendali dubbie. Questa trama riecheggia le tematiche di The Social Network sottolineando ancora una volta l’interesse di Sorkin per le dinamiche di potere nella sfera digitale.