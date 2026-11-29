Una nuova versione di Orgoglio e Pregiudizio arriva su Netflix con Emma Corrin nei panni di Elizabeth Bennet e Jack Lowden in quelli di Mr Darcy.

Netflix porta sullo schermo una nuova versione di Orgoglio e Pregiudizio, il romanzo di Jane Austen. La miniserie è composta da sei episodi e sarà disponibile sulla piattaforma dal 3 dicembre. Protagonisti sono Emma Corrin, nel ruolo di Elizabeth Bennet, e Jack Lowden, in quello di Mr Darcy.

Il romanzo è ambientato nell’Inghilterra di inizio Ottocento e racconta le regole della buona società con un tono ironico.

Elizabeth è intelligente, indipendente e poco incline a rispettare le aspettative del suo ambiente. Mr Darcy è ricco e altezzoso. Tra i due nasce un’antipatia immediata, alimentata da pregiudizi, equivoci e differenze di classe.

Dai due adattamenti precedenti alla nuova serie

La storia di Elizabeth e Darcy è stata portata più volte sullo schermo. La serie tv degli anni ’90 aveva Colin Firth e Jennifer Ehle nei ruoli principali.

Nel 2005 il film era interpretato da Keira Knightley e Matthew Macfadyen, che davano al personaggio di Darcy un’interpretazione diversa da quella di Firth.

Netflix punta ora a ricreare la stessa atmosfera del romanzo con un adattamento in sei episodi. Il teaser trailer riprende il corteggiamento complicato tra i protagonisti, evidenziando le differenze sociali e una forte tensione romantica.

Dalle prime immagini emerge un’estetica elegante, con attenzione alle emozioni e ai silenzi.

Il cast e la squadra dietro la miniserie

La sceneggiatura è di Dolly Alderton, nota soprattutto per Tutto quello che so sull’amore. La regia è affidata a Euros Lyn, che aveva già lavorato a Heartstopper. La produzione esecutiva è di Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme ad Alderton, Lyn ed Emma Corrin. Lisa Osborne è la produttrice della miniserie.

Accanto ai due protagonisti recitano Olivia Colman e Rufus Sewell, nei panni della signora e del signor Bennet. Freya Mavor interpreta Jane Bennet, mentre Daryl McCormack sarà Mr Bingley, l’uomo di cui Jane si innamora. Louis Partridge è Mr Wickham, Jamie Demetriou è Mr Collins e Rhea Norwood interpreta Lydia Bennet. Siena Kelly è Caroline Bingley e Fiona Shaw è Lady Catherine de Bourg.

Le cinque sorelle Bennet, la madre determinata a trovare mariti facoltosi e le aspettative della società fanno da sfondo alla vicenda. Jane si innamora di Mr Bingley, Elizabeth si scontra con Mr Darcy e incontri inaspettati e scandali familiari la costringono a riconsiderare i propri sentimenti.

Le parole di Corrin e Lowden

Parlando con la stampa, Emma Corrin ha detto: «Lizzy è l’eroina per eccellenza: un’eroina a tutto tondo, con i suoi difetti. Credo che questo libro fosse incredibilmente in anticipo sui tempi». Corrin ha riletto il romanzo prima di iniziare le riprese e ha detto che, rispetto agli anni della scuola, ha colto aspetti che allora non aveva notato. Ha poi consigliato la lettura ai ragazzi: «Se avete tra i diciotto e i vent’anni, leggetelo». Secondo l’attrice, il modo in cui Austen descrive la natura umana e le relazioni resta utile come guida.

Per Corrin, il fascino di Elizabeth è rimasto lo stesso di più di 200 anni fa. «Elizabeth Bennet è una donna che non conosce legge. Ha una grinta incredibile». Corrin ha anche ricordato che il ruolo la allontana da quello di Diana in The Crown.

Jack Lowden, 36 anni, è noto soprattutto per Slow Horses, la serie Apple TV in cui interpreta River Cartwright. Lowden ha raccontato di aver scelto di guardare le interpretazioni di Colin Firth e Matthew Macfadyen per trovare una via di mezzo. Ha anche riferito che Dolly Alderton e Emma Corrin gli hanno scritto una mail dopo che aveva ottenuto la parte, e che ritiene il nuovo adattamento fedele al libro.

Chi vuole seguire la serie può trovarla su Netflix da giovedì 3 dicembre. La stessa settimana escono altri titoli, tra cui Il capo perfetto, con Luca Zingaretti, e Una piccola formalità, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola e trasmessa su Rai 1.