Terrore in autostrada, dove poteva verificarsi una strage in quanto un camion, dopo aver sbandato, è rimasto in bilico tra due rampe di uscita. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto qualche giorno fa.

Terrore in autostrada: tir sbanda e rimane in bilico sullo svincolo

Momenti di puro terrore qualche giorno fa, ovvero lo scorso 26 di novembre, quando a Toledo, nello Stato dell’Ohio, in Usa, proprio nel giorno del Ringraziamento, un camion semirimorchio adibito al trasporto della posta ha improvvisamente sbandato per poi rimanere in bilico tra uno svincolo autostradale e un cavalcavia a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato diverse aree degli Stati Uniti proprio in quel giorno.

Il tir quindi, per cause appunto legate probabilmente al maltempo e al fondo stradale reso insidioso dalla pioggia, è finito in una posizione precaria, con parte del rimorchio sospesa nel vuoto. Sono stati momenti di vera paura, con le telecamere del Dipartimento dei Trasporto dell’Ohio che hanno ripreso tutta la scena, col video choc circolato in rete tra l’incredulità generale per quanto accaduto.

Ohio, tir sbanda e rimane in bilico sullo svincolo: nessun ferito

La paura è stata tanta ma, fortunatamente, stando a quanto riferito dalle autorità dell’Ohio, non ci sono persone rimaste ferite dopo che un tir è come detto rimasto in bilico tra uno svincolo autostradale e un cavalcavia, a causa molto probabilmente del maltempo.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori, che oltre a mettere in salvo l’autista hanno rimesso il mezzo pesante sulla carreggiata, evitando quindi che potesse cadere. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico sino alla rimozione del mezzo. Sono in corso tutt e le indagini necessarie al fine di stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, al fine di accertare con sicurezza il motivo per il quale il camion ha sbandato, finendo poi in bilico tra uno svincolo e un cavalcavia.