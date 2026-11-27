A Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, il 25enne Andrea Nardini ha ucciso la fidanzata Ionela Miruna Girneata per poi suicidarsi gettandosi dal viadotto Lora dell'A1. La vittima era stata controllata ossessivamente nei mesi precedenti.

Un nuovo episodio di violenza domestica ha scosso la Toscana all’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Ponte Buggianese, nella provincia di Pistoia, Ionela Miruna Girneata, una donna rumena di 24 anni nata il 17 settembre 2003, è stata trovata morta nella casa che condivideva con il compagno, Andrea Nardini, di 25 anni.

Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo si è allontanato dall’abitazione per recarsi sull’autostrada A1, dove ha posto fine alla propria vita.

La dinamica dei fatti e la chiamata al 112

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Pistoia, Nardini ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 mentre si trovava già sull’autostrada, riferendo che la donna era deceduta.

Poco dopo questa comunicazione, l’uomo si sarebbe dato alle fiamme prima di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Lora, situato a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Le indagini confermano che l’assassino aveva anche incendiato la propria auto. La nota ufficiale della magistratura precisa che non risulta la presenza di Nardini nell’abitazione al momento dell’intervento delle forze dell’ordine; i primi accertamenti oggettivi indicano che l’uomo si era già allontanato da circa un’ora quando è avvenuto il primo contatto telefonico con il 112.

Segnali di possessività sottovalutati

Le amicizie della vittima hanno raccontato come la relazione fosse caratterizzata da un controllo ossessivo da parte di Nardini. L’uomo faceva la ronda davanti ai locali frequentati da Ionela quando usciva con le amiche e arrivava a sentire l’odore degli abiti per verificare la presenza di altri uomini. Nonostante questi segnali inquietanti di possessività, la donna aveva tentato di interrompere il legame, ma veniva implorata disperatamente dal compagno di restare. Il dramma si è consumato con un massacro avvenuto tramite un attrezzo da palestra, strumento utilizzato per colpire la vittima fino alla morte.

Il precedente sul viadotto Lora

La scelta del luogo per il suicidio di Nardini riprende una dinamica tragica già vista pochi mesi fa. Il viadotto Lora dell’A1, infatti, era stato teatro, lo scorso 3 settembre, di un altro omicidio-suicidio: in quell’occasione Federico Vella aveva gettato nel vuoto la ex fidanzata Lorena Isceri per poi togliersi la vita nello stesso modo. Le autorità competenti, sia a Pistoia che a Firenze, stanno coordinando gli sforzi investigativi per ricostruire non solo la successione temporale dei fatti, ma anche per approfondire le motivazioni e il contesto che hanno portato a questo gesto di tale gravità.