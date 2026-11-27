Verona, 27 nov. (askanews) – “Viviamo un tempo che è un tempo molto difficile, lo sappiamo, abbiamo quadro economico e un aumento dell’impoverimento di ampie fasce della società. E questo ovviamente si ripercuote direttamente nella vita delle nostre comunità e ovviamente su un aumento delle domande dei bisogni dei cittadini, delle persone verso i sindaci.

Quindi sicuramente dare fiducia, strumenti e poteri ai sindaci significa trasferire questa fiducia ai cittadini. E di questo credo che tutti quanti oggi ne abbiamo bisogno in un contesto non soltanto domestico ma anche internazionale molto ma molto inquietante. Per cui speriamo ovviamente che le prossime settimane, i prossimi mesi portano anche risposte maggiori a quello che i sindaci oggi chiedono, soprattutto per le fasce più fragili della società italiana”.

Lo ha detto Veronica Nicotra, Segretario Generale dell’Anci, intervistata da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni.