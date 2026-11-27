Verona, 26 nov. (askanews) – “Almaviva propone ai comuni soluzioni digitali e l’esercizio della cittadinanza in un mondo che cambia. Questo richiede innanzitutto la garanzia di sovranità, perché solo la sovranità permette al cittadino di utilizzare con sicurezza i servizi. Accanto a questo c’è il tema della cybersecurity, che è diventata una delle criticità maggiori per la pubblica amministrazione e ha un duplice aspetto oggi.

Da un lato abbiamo visto gli ultimi incidenti che si sono verificati, riguardano il rischio di penetrazione criminali, ma dall’altro buona parte degli incidenti si sono verificati a causa dei rimedi che si sono posti e questi rimedi hanno sollecitato i sistemi che devono essere modernizzati, quindi Almaviva supporta i comuni sia nella sicurezza, nell’accessibilità e anche nella modernizzazione delle infrastrutture”.

Lo ha detto ad askanews Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT di Almaviva, nel contesto dell’Assemblea annuale dell’ANCI a Verona.