Milano, 27 nov. (askanews) – Una piantagione di cannabis nascosta sotto un parco giochi per bambini. L’ha scoperta la Guardia Civil spagnola a Las Gabias, zona di Granada, in Andalusia, che ha pubblicato le immagini del momento in cui gli agenti sono riusciti a entrare nel nascondiglio sotterraneo, all’interno di una residenza privata, al di sotto di un finto tappeto d’erba sopra cui erano stati installati altalene e una casetta per bambini.L’ampia zona sotterranea nascondeva oltre 2mila piante di cannabis.

Cinque persone sono state arrestate, tre indagate ed è stato sequestrano anche un capannone che veniva usato per la distribuzione e la vendita.