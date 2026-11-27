Verona, 26 nov. (askanews) – “Cdp è da 175 anni a supporto di tutta la pubblica amministrazione, sicuramente attraverso un’attività di finanziamento storica, noi ad oggi abbiamo circa 75 miliardi di euro di stock di finanziamento effettuati e ogni anno finanziamo per circa 3 miliardi e mezzo il sistema della pubblica amministrazione, soprattutto sui comuni.

Ad oggi circa il 95% di comuni è stato finanziato dalla Cassa, che significa che all’incirca anche in eguale misura i cittadini di questi comuni rappresentano il 95% degli italiani”. Lo ha detto ad askanews Gianluca Bisognani, direttore Pubblica amministrazione di Cassa depositi e prestiti, nel contesto della 43esima Assemblea nazionale dell’ANCI.”Cassa depositi e prestiti – ha aggiunto – ha una grandissima attenzione per il supporto di tutti i territori, di tutti i cittadini del Paese.

Oltre alla parte dei finanziamenti negli ultimi anni, Cdp ha sviluppato un’attività di consulenza a supporto della realizzazione di questi progetti, quindi non solo il braccio finanziario, ma anche il braccio operativo, che è in grado di identificare le risorse pubbliche, programmare gli investimenti, aiutare i comuni a selezionare questi investimenti, scrivere bandi, monitorare l’avanzamento e rendicontare l’esito, inserendo non solo competenze di tipo economico-finanziario, ma anche tecnico-specialistiche di cui sicuramente c’è tanto bisogno”.