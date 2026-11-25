Nuova tragedia in Turchia, dove un elicottero militare è precipitato durante un volo di addestramento, causando la morte di cinque soldati. Lo schianto è avvenuto a Eskisehir, nell’Anatolia centrale, e rappresenta il secondo grave incidente che coinvolge le Forze Armate turche in appena dodici giorni. Ancora da accertare le cause della caduta: con quest’ultimo episodio sale a nove il numero dei militari morti nei due schianti.

Turchia, elicottero militare precipita durante un volo di addestramento: cinque morti

Nuova tragedia nei cieli della Turchia, dove martedì 24 novembre un elicottero dell’Aeronautica militare è precipitato durante un’esercitazione, provocando la morte di cinque militari. L’incidente si è verificato nella provincia di Eskisehir, nell’Anatolia centrale, poco dopo il decollo da una base militare.

Il velivolo coinvolto è un AS-532 Cougar, elicottero di produzione francese utilizzato per il trasporto delle truppe e in grado di ospitare più di venti persone.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto in una zona rurale del distretto di Tepebasi, a circa 25 chilometri dal centro cittadino. Il ministero della Difesa di Ankara ha confermato il ritrovamento del relitto, comunicando che «sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso».

In una successiva nota ufficiale, il dicastero ha poi annunciato il decesso di tutti i militari a bordo: «Cinque dei nostri eroici commilitoni sono caduti da martiri in seguito a un incidente che ha coinvolto un elicottero dell’Aeronautica Militare turca durante un volo di addestramento a Eskisehir». Al momento, non sono ancora state chiarite le cause dello schianto.

Secondo incidente in dodici giorni, nove militari morti: il cordoglio dell’Italia

La tragedia di Eskisehir riporta l’attenzione sulla sicurezza dei voli militari turchi, a meno di due settimane da un altro grave incidente. Il 12 novembre, infatti, quattro militari avevano perso la vita nello schianto di un elicottero S-70 nella provincia di Malatya, nella parte orientale del Paese. Anche in quel caso, le circostanze che avevano provocato la caduta del velivolo non erano state chiarite.

Le due tragedie hanno colpito le Forze Armate di un Paese che rappresenta uno degli apparati militari più importanti della NATO, di cui la Turchia possiede il secondo esercito per dimensioni, ed è impegnato anche in operazioni antiterrorismo in Iraq e Siria.

Alla notizia della morte dei cinque militari è arrivata anche la reazione dell’Italia. Il Ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto hanno espresso vicinanza alle istituzioni turche, rivolgendo le proprie condoglianze al ministro della Difesa Yaşar Güler e alle Forze Armate della Repubblica di Turchia. Nel messaggio ufficiale, il dicastero italiano ha manifestato «un pensiero ai Caduti e vicinanza ai familiari», ricordando le vittime del drammatico incidente avvenuto a Eskisehir.