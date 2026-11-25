La seconda edizione di The Traitors Italia è disponibile per intero su Prime Video dal 20 novembre. Il sesto e ultimo episodio ha rivelato chi è sopravvissuto alla caccia ai Traditori e chi si è aggiudicato il montepremi: Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, entrambi Leali.

Awed e il ruolo di Traditore

Lo youtuber Awed, già vincitore di una passata edizione de L’Isola dei Famosi, ha vestito i panni del Traditore insieme a Valentina Nappi e Lorella Cuccarini.

È stato eliminato alla seconda Round Table, il più rapido tra i sei Traditori delle due edizioni italiane.

Quando Alessia Marcuzzi lo ha scelto, Awed si era detto convinto di avere la situazione sotto controllo. Ha poi dichiarato che il ruolo era quello che desiderava, ma nel momento in cui Alessia Marcuzzi gli ha toccato la spalla ha cambiato idea: “Era un ruolo che desideravo, ma nel momento esatto in cui ho sentito la mano di Alessia Marcuzzi che mi toccava la spalla mi sono detto: forse non lo voglio davvero”.

Il rapporto con Pasquale La Rocca

Awed è stato eliminato dopo che Pasquale La Rocca ha convinto l’intero gruppo a votarlo. Lo youtuber ha descritto il rapporto nato con lui come un colpo di fulmine: “Non lo conoscevo prima del programma, ma tra noi è stato un colpo di fulmine.”

Ricordando le parole che La Rocca gli ha rivolto al momento dell’eliminazione, Awed ha detto: “Nella vita sei un leale e non hai saputo gestire il ruolo”.

Ha spiegato di essere rimasto sorpreso nello scoprire che Pasquale avesse sospettato di lui fin dall’inizio, continuando a fingere di non aver capito che fosse un Traditore.

Lorella Cuccarini smascherata alla Tavola Rotonda

La finale si apre con la maledizione lanciata da Lorella Cuccarini, che coinvolge quattro concorrenti: la stessa Cuccarini, Filippo Magnini, Giulia Salemi e Biondo. Magnini viene eliminato, mentre Cuccarini resta in gioco come ultima Traditrice.

Alla Tavola Rotonda i sospetti si concentrano su di lei. Jolanda Renga ricorda l’occhiolino che Awed aveva rivolto alla Cuccarini prima della propria eliminazione. Cuccarini viene votata all’unanimità e lascia la Fortezza, ma prima di uscire insinua che possa esserci ancora un Traditore tra i concorrenti.

La Cerimonia delle polveri e il finale

Dopo l’uscita di Cuccarini, Biondo viene eliminato. I concorrenti rimasti devono scegliere ogni volta tra la polvere rossa, per continuare a votare, e la polvere verde, per chiudere la partita. Al primo giro scelgono tutti la rossa.

Giulia Salemi e Jolanda Renga scelgono poi la verde, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca continuano con la rossa. Le votazioni si trasformano in uno scontro tra le coppie e portano a due pareggi. Giulia Salemi decide infine di sacrificare Jolanda Renga, poi viene eliminata a sua volta.

Rimasti soli nella Fortezza, Gattano e La Rocca rivelano di essere entrambi Leali. Si aggiudicano insieme il montepremi di 83.000 euro. Hanno deciso di destinare metà della vincita alle associazioni benefiche da loro scelte.