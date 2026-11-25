Il 24 novembre, una giuria del tribunale federale di Brooklyn, a New York, ha dichiarato colpevole Huawei, produttore cinese di apparecchiature per le telecomunicazioni. Le accuse riguardano le attività commerciali del gruppo in Iran e il furto di segreti commerciali ai danni di aziende americane. La sentenza riguarda Huawei Technologies e tre sue controllate.

I capi d’accusa e l’assoluzione parziale

La giuria ha riconosciuto Huawei colpevole di dieci dei dodici capi d’imputazione, tra cui frode bancaria, frode informatica, violazione delle sanzioni e cospirazione per il furto di segreti commerciali. Il gruppo è stato invece assolto dall’accusa di associazione criminale ai sensi della legge Rico e dai capi relativi alla cospirazione per commettere un reato e alla cospirazione per ostacolare la giustizia.

Le banche e le attività in Iran

Uno dei punti centrali del processo riguarda le informazioni fornite alle banche sulle attività di Huawei in Iran. I pubblici ministeri sostengono che il gruppo abbia presentato dati falsi, facilitando così le transazioni con l’Iran in violazione delle sanzioni statunitensi. La difesa afferma invece che le banche conoscevano le attività di Huawei nel paese e che hanno comunque continuato a competere per offrire servizi all’azienda.

Le accuse sulla violazione dei segreti commerciali sono state aggiunte dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2020. Secondo il Dipartimento, Huawei avrebbe usato pratiche fraudolente e occultato informazioni per sottrarre tecnologia alle aziende americane a proprio vantaggio.

La risposta di Huawei

In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale, il gruppo ha definito le accuse residue “prive di fondamento giuridico o fattuale”. Huawei sostiene che nessun tribunale l’abbia mai riconosciuta responsabile di appropriazione intenzionale di proprietà intellettuale. Ha anche ricordato gli investimenti in ricerca e sviluppo superiori a 270 miliardi di dollari dal 2007 e il possesso di più di 165mila brevetti attivi.

Il gruppo ha dichiarato che esaminerà le sentenze e adotterà “tutte le azioni legali necessarie” per tutelare i propri diritti e interessi.

Il processo e la sentenza attesa

Il processo è durato più di due mesi, con oltre 60 testimoni chiamati dall’accusa e 15 dalla difesa. Non è ancora chiaro quali sanzioni specifiche dovrà affrontare Huawei. La giudice federale Ann Donnelly dovrebbe emettere il verdetto il 14 settembre 2027. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la pena sarà stabilita nel settembre 2027.

Huawei è stata fondata nel 1987 a Shenzhen, in Cina. Oggi conta oltre 200.000 dipendenti e opera in circa 170 paesi.