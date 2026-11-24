L’esercito degli Stati Uniti andrà avanti con il piano di far esplodere uno stock deteriorato di esplosivi al piombo tossici nell’Iowa rurale. Lo ha annunciato lunedì sera Adam Telle, segretario dell’esercito ad interim, dopo che una corte d’appello federale ha dato il via libera all’operazione di smaltimento.

Il piano prevede due detonazioni controllate di 68 fusti che contengono quasi 4.500 kg (10.000 libbre) di azide di piombo degradata, una sostanza chimica usata nelle munizioni. Le esplosioni avverranno all’Iowa Army Ammunition Plant di Middletown, in Iowa, a circa 240 km (150 miglia) a sud-est di Des Moines.

Il ricorso degli ambientalisti e il permesso dell’EPA

Subito dopo la notizia del piano, i gruppi ambientalisti hanno presentato ricorso per bloccarlo. Secondo loro, le esplosioni potrebbero rilasciare una nube di polvere di piombo tossica su case, colture e allevamenti ben oltre il sito. Il ricorso contestava il permesso speciale concesso dalla Environmental Protection Agency (EPA).

L’EPA ha replicato che una detonazione gestita è molto meno rischiosa di un’esplosione spontanea di un materiale altamente volatile, scenario che l’agenzia considera sempre più probabile con l’arrivo del freddo. Secondo l’EPA, anche neutralizzare chimicamente o spostare i fusti rischierebbe un’esplosione incontrollata.

Giovedì scorso un collegio di tre giudici dell’8th US Circuit Court of Appeals ha emesso una sospensione temporanea del permesso, in attesa di un esame più approfondito del caso. Due giorni dopo, gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno depositato un avviso legale secondo cui l’esercito intendeva procedere comunque, invocando un’esenzione di emergenza dalle leggi federali sull’ambiente.

L’intervento di Trump e la decisione della corte

Lunedì il presidente Donald Trump è intervenuto nella vicenda, ordinando all’esercito di non procedere fino a quando la corte d’appello non si fosse pronunciata a favore. Nel suo messaggio ha affermato che la “proper course is to get rid of this longterm problem but, at the same time, have ordered the Military not to do so until”.

Poche ore dopo l’ordine di Trump, l’8th Circuit ha dato ragione all’EPA e ha revocato la sospensione precedente, eliminando l’ultimo ostacolo legale. Il quadro è però rimasto incerto fino all’annuncio di Telle di lunedì sera.

Il via libera di Telle e le reazioni dei governatori

Telle ha definito la scelta una “consensus decision” tra le agenzie federali coinvolte, i tribunali e le autorità statali. Ha dichiarato: “Every expert agency agrees, and both Iowa’s current and incoming governors say the call belongs to the experts.” Poi ha aggiunto: “We are proceeding with the controlled removal in full coordination with all state, local and federal authorities.”

Telle ha indicato le detonazioni per mercoledì mattina, con “optimal weather conditions and all mitigation measures to be emplaced”. La governatrice in carica Kim Reynolds ha sostenuto il passo, mentre il governatore entrante Rob Sand, democratico, non ha detto se condivida il piano. Sand ha chiesto all’amministrazione federale di rendere pubbliche le informazioni ricevute in privato, affinché gli abitanti dell’Iowa sappiano come si è arrivati a questa situazione.