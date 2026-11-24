Gli Stati Uniti hanno già assegnato all’Ucraina i missili intercettori PAC-3 e PAC-2 per i sistemi di difesa aerea Patriot. La consegna, però, è stata bloccata dal segretario alla Difesa Pet Hegseth. La notizia è riportata dal Financial Times, secondo cui il blocco riguarda un lotto di circa 60 intercettori.

Circa 60 intercettori in attesa di via libera

Secondo il quotidiano, circa 60 intercettori Patriot sono ancora in attesa dell’approvazione del Pentagono per essere inviati a Kiev. Alcuni di questi missili si trovano già in arsenali europei, quindi non ancora in territorio ucraino. Il quadro che emerge è quello di un materiale già destinato all’Ucraina ma non ancora in movimento.

Il ruolo di Washington sull’esportazione

I missili Patriot sono di fabbricazione americana. Per questo motivo Washington deve dare il proprio assenso sia all’esportazione sia alla riesportazione, anche quando i missili si trovano nei depositi europei. Senza questo passaggio, le scorte presenti in Europa non possono essere trasferite a Kiev. Il blocco riguarda dunque una decisione politica e amministrativa che spetta agli Stati Uniti, non alla logistica dei depositi.

La notizia non indica una data per lo sblocco della consegna. Non è chiaro quando il Pentagono si pronuncerà sulle richieste per i 60 intercettori.