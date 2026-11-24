Un traguardo sentito da tutta la comunità del paese in cui vive una donna speciale, non solo per il valore anagrafico ma anche per quello che ha rappresentato e rappresenta come memoria storica, il comune infatti si è stretto intorno a lei in un momento davvero significativo che ha dimostrato come i compleanni non sono solo tradizioni ma anche un qualcosa di più.

Nonna Laurina, il compleanno come omaggio alla sua memoria storica

Nonna Laurina è un monumento non solo per la comunità del paese in cui vive ma anche per la nostra nazione, capace di attraversare i momenti più significativi del 900 e di entrare nel nuovo millennio è un esempio di stoicità non indifferente.

Il suo compleanno la pone al terzo posto al mondo per longevità femminile, dimostrando come il paese sia in grado di avere tra i propri abitanti molti ultra-centenari che rappresentano il perfetto connubio di geni-vita sana e alimentazione per arrivare in buone condizioni alla tripla cifra.

Sicuramente vi è una componente genetica ad influire principalmente ma anche come ci curiamo e dove viviamo, in particolare con quale ritmo, permettono di avere questi risultati. Vero è che nel passato non vi era la frenesia che abbiamo oggi.

Nonna Laurina taglia ed il compleanno in famiglia, 116 anni per lei

Nonna Laurina ha tagliato un traguardo significativo, ha infatti compiuto 116 anni lo scorso 22 novembre.

Ha festeggiato in un’atmosfera intima assieme ai familiari, come riporta The Social Post, ed è venuto a trovarla anche il sindaco di Sturno, paese in provincia di Avellino dove vive, Vito Di Leo. Un saluto affettuoso e due parole con i familiari per dimostrare la vicinanza della popolazione a colei che ormai è un’istituzione.

Questo traguardo ha fatto il giro del paese, ne hanno parlato tutti i principali programmi d’informazione anche perché non capita tutti i giorni di vedere una persona raggiungere una tale longevità.