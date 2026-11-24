Nuova allerta alimentare in Italia, con diversi lotti di caramelle richiamati dal commercio per etichettatura errata che non segnala la presenza di alcuni coloranti che potrebbero influire negativamente sui bambini. I dettagli.

Allerta alimentare, caramelle richiamate dal commercio: presenza di coloranti pericolosi per i bambini

Due avvisi pubblicati dal Ministero della Salute che segnalano il richiamo dal mercato di diversi lotti di caramelle a marchio Candyness.

Sulle confezioni sono state infatti riscontrate irregolarità nell’etichettatura, manca un’avvertenza obbligatoria relativa alla presenza di due coloranti alimentari che possono influire negativamente sull’attività e sulla capacità di attenzione dei bambini. Gli avvisi, che sono datati 20 novembre 2026, riguardano complessivamente 17 lotti. I prodotti coinvolti dal richiamo appartengono a due linee differenti, ovvero le Candyness Mix 450 ml e le Candy Poke, entrambe commercializzate in confezioni a barattolo.

A produrle è la società Candyness Srl, nello stabilimento di Brescia, che ha disposto il richiamo dopo aver riscontrato le anomalie relative alle informazioni riportate sulle confezioni. Le confezioni protagoniste del richiamo riportano erroneamente la presenza del colorante E171, che in realtà non c’è, mentre manca l’avvertenza obbligatoria relativa ai coloranti E102 ed E129, sostanze per le quali la normativa europea richiede una specifica dicitura che segnali la possibile influenza negativa sull’attività e sull’attenzione dei bambini.

Ma ecco tutti i dettagli dei lotti richiamati.

Allerta alimentare, richiamate caramelle Candyness: i lotti interessati

Ecco tutti i dettagli dei lotti di caramelle Candyess richiamate: Sono interessati 8 lotti delle Candyness Mix 450 ml, vendute in barattoli da 270 grammi: L0522026, con TMC 18/06/2027; L0582026, TMC 17/07/2027; L0702026, TMC 20/08/2027; L0942026, TMC 18/09/2027; L1262026, TMC 23/10/2027; L1492026, TMC 18/12/2027; L1632026, TMC 08/01/2028; L1852026, TMC 24/01/2028. Sono invece 9 i lotti interessati dal provvedimento per le Candy Poke: L0462026, con TMC 31/03/2027; L0662026, TMC 08/08/2027; L0952026, TMC 19/09/2027; L1182026, TMC 17/10/2027; L1302026, TMC 16/11/2027; L1482026, TMC 18/12/2027; L1642026, TMC 10/01/2028; L1842026, TMC 21/01/2028; L1922026, TMC 05/02/202. Se avete acquistato uno di questi prodotti, potete riportarlo dove lo avete comprato per il rimborso.